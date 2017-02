Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Raznolikost, zanimivost, svežino, dinamičnost in aktualnost oddaje Dobro jutro prepoznavajo tudi gledalci. To je oddaja, ki so jo gledalci vzeli za svojo, saj jih ustvarjalci oddaje vanjo vključujejo, jo z njimi soustvarjajo, v živo se oglašajo tudi iz manjših krajev ter predstavljajo krajevne zanimivosti. Foto: Janez Kotar V letu 2016 je oddajo v povprečju spremljalo 2,3 odstotka ali 44.100 gledalcev, kar predstavlja 33 odstotkov takratnih gledalcev televizije. Posamezna oddaja je v povprečju dosegla 148.900 različnih gledalcev. Najvišjo povprečno gledanost je imela oddaja, ki je bila predvajana 25. februarja 2013, spremljalo jo je 4,5 odstotka ali 87.600 gledalcev, kar predstavlja 53 odstotkov takratnih gledalcev televizije. Foto: Janez Kotar Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Jutranja oddaja Dobro jutro praznuje

Ustvarjalci oddaje praznujejo 15. obletnico obstoja

2. februar 2017 ob 14:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pred ustvarjalci oddaje Dobro jutro je poseben jubilej: 15. obletnica ustvarjanja programa. Skupaj z gledalci bodo praznovali že jutri, ko se bodo v oddaji spomnili najlepših trenutkov iz oddaj.

Ker je to oddaja, ki so jo gledalci vzeli za svojo, bodo obletnico praznovali predvsem z njimi in za njih. Glasba, kuhinja, veselje, pozitivna energija in nagradne igre so le nekatere iztočnice petkovega praznovanja. Voditelji petkove praznične oddaje bodo Andrej Hofer, Mojca Mavec, Igor Krmelj, David Urankar, voditeljica na terenu pa bo Katja Tratnik.

Oddaja Dobro jutro se je pred petnajstimi leti začela kot dve uri dolga oddaja, danes pa je prerasla že v vsakodnevni štiriurni živ televizijski program iz Ljubljane, Maribora in Kopra. Na svoji poti je ustvarila preko 3.000 oddaj, kjer je gostila okoli 20.000 različnih gostov in ustvarila neverjetnih 8.000 ur programa. V 15 letih je imela več kot 30 voditeljskih obrazov, spomnimo se Špele Predan, Janka Šoparja, Iva Koresa, Tanje Postružnik ter še številnih drugih.

Oddaja Dobro jutro raziskuje teme, ki se dotikajo vsakdanjega življenja ljudi, in ponuja najrazličnejše vsebine: od zdravstvenih, pravnih in kuharskih nasvetov, svetovanj o medosebnih odnosih, receptov iz domače lekarne do predstavljanj osupljivih življenjskih usod, vrtičkarskih in prehranskih nasvetov ter privlačnih nagradnih iger. Poročajo tudi o aktualnih temah in gledalce vsako jutro opremijo z vsemi potrebnimi servisnimi informacijami za dober začetek dneva.

Raznolikost, zanimivost, svežino, dinamičnost in aktualnost oddaje Dobro jutro prepoznavajo tudi gledalci. To je oddaja, ki so jo gledalci vzeli za svojo, saj jih ustvarjalci oddaje vanjo vključujejo, jo z njimi soustvarjajo, v živo se oglašajo tudi iz manjših krajev ter predstavljajo tamkajšnje zanimivosti.

Kakovost oddaje Dobro jutro pa ne prepoznavajo samo gledalci, ampak tudi strokovna javnost, saj je kot potrdilo o uspešnem delu oddaja leta 2014 dobila strokovnega viktorja za najboljšo televizijsko zabavno oddajo.

Oddaja je tudi pobudnica akcije TV-poroka, v kateri z gledalci in bodočimi pari razpravljajo o medosebnih odnosih; pri najlepšemu dnevu v življenju je pomagala že petim parom.

K. K.