Južni Korejci "nori" na bejzbol, med zimskimi športi imajo najraje drsanje

Največ vstopnic prodanih za odprtje iger, drsanje in alpsko smučanje

1. februar 2018 ob 12:00

Seul - MMC RTV SLO, STA

Najbolj priljubljen šport v Južni Koreji je bejzbol, sledijo nogomet, odbojka in košarka, med zimskimi športi pa se Južni Korejci najbolj navdušujejo nad drsanjem - tako umetnostnim kot hitrostnim.

Prav zato ni čudno, da so pred zimskimi olimpijskimi igrami, ki jih bo med 9. in 25. februarjem gostilo mesto Pjongčang v Južni Koreji, sprva največ vstopnic prodali za drsalne športe. Po slabi začetni prodaji so prireditelji iger sicer največji porast pri zanimanju za vstopnice opazili pri tekmah alpskega smučanja, za katere je bilo do 19. januarja prodanih 82,3 odstotka vstopnic. Za uvodno slovesnost iger so prodali 77,7 odstotka vstopnic, veliko je zanimanja tudi za hitrostno drsanje, kjer gostiteljica Južna Koreja računa na medaljo - za drsalne boje so prodali 81,8 odstotka vstopnic.

Med bolj priljubljenimi zimskimi športi je umetnostno drsanje, saj je umetnostna drsalka Kim Yu-na z zmago na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010 k spremljanju tega športa privabila številne Južne Korejce, ki so jo začeli klicati celo "kraljica Yu-na". Na uvrstitev na stopničke upajo tudi hitrostni drsalci. Med drugim je južnokorejska ženska štafeta v hitrostnem drsanju na zadnjih šestih olimpijskih igrah dobila kar pet zlatih medalj. Le enkrat so prvo mesto leta 2010 osvojile Kitajke - po diskvalifikaciji Južnih Korejk.

"Če se bodo ukvarjali s športom, se ne bodo ukvarjali s politiko"

Sicer pa so Južni Korejci pravi ljubitelji bejzbola, lani si je namreč na stadionih tekme ogledalo več kot osem milijonov oboževalcev. Po priljubljenosti športov si sledijo še nogomet, odbojka in košarka. Na stadionih si radi ogledajo tekme predvsem zaradi raznolike navijaške kulture. Navijači vsake ekipe imajo namreč svoj slog navijanja, pogosto pa plešejo in pojejo z navijačicami posameznih ekip. Ljubitelji športa pogosto tudi spremljajo tekme kar na svojih pametnih telefonih in računalnikih.

Priljubljenost bejzbola in nogometa ima korenine v politiki. Leta 1982 je namreč tedanji predsednik Chun Doo-hwan pozval korejske velikane, med drugim Samsung, LG, Hyundai, naj ustanovijo profesionalne ekipe. "To je izhajalo iz zavedanja, da če so ljudje zaposleni s športom, se ne bodo ukvarjali s politiko," je dejal profesor koreanistike na ljubljanski univerzi Kang Byoung-yoong.

A. P. J.