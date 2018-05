Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Južnokorejsko zunanje ministrstvo je nad dosežkom skupine BTS navdušeno. Foto: Reuters Dodaj v

Južnokorejski K-pop obnorel tudi Američane

Na vrhu ameriške lestvice albumov

28. maj 2018 ob 14:51

Seul - MMC RTV SLO, STA

Na vrhu ameriške lestvice albumov Billboard 200 se je prvič v zgodovini znašla južnokorejska glasbena zvrst K-pop. Na vrh lestvice jo je ponesla neverjetno priljubjna skupina BTS.

"To je prva številka ena za sedemčlansko zasedbo in prvi K-popalbum na vrhu," je Billboard zapisal v spletnem poročilu o rezultatih zadnje lestvice.

Njihov album Love Yourself: Tear, ki so ga izdali 18. maja letos, so v prvem tednu prodali v 135.000 izvodih. Album korejske skupine, ki jo je leta 2013 ustvarilo podjetje Big Hit Entertainment, je tudi prvi album v tujem jeiku na vrhu lestvice Billboard 200 po več kot 12 letih. Nazadnje je naskok na ameriško lestvico uspel italijanskemu kvartetu Il Divo.

Bolj priljubljeni od Trumpa

Tudi sicer je ta fantovska skupina, ki jo sestavlja sedem fantov, zelo priljubljena v tujini. Omemb skupine je bilo lani na Twitterju dvakrat več kot omemb ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kanadskega zvezdnika Justina Bieberja. Še posebej priljubljeni so na Japonskem, Kitajskem, v Jugovzhodni Aziji in delih Latinske Amerike

Fantovska skupina po opisu revije Rolling Stone izvaja glasbo, ki "sledi liniji mešanja slogov, združuje petje in rapanje in daje poseben poudarek močnim vizualnim učinkom".

Uspeha se je na Twitterju razveselilo tudi južnokorejsko zunanje ministrstvo, ki je zapisalo: "To je velik teden za K-pop."

Sa. J.