K frizerki Moniki ne le po pričesko, ampak tudi po nasvet

"Znanje je treba ves čas izpopolnjevati"

17. januar 2017 ob 20:13

Monika Topolovec je frizerka, ki ima že 35 let svoj frizerski salon, svojo obrt. Za dolgoletno delo je prejela jubilejno priznanje mariborske obrtno-podjetniške zbornice.

Pred 35 leti je bil v vsakem kraju en frizer. Danes so na vsakem vogalu, in tudi zato je imeti in obdržati svoj salon uspeh. "Premalo je samo znanje, moraš ponuditi nekaj več, to je tisto, kar stranka čuti in pride z veseljem, ker se počuti domače," pravi frizerka. V njen salon Monika v Miklavžu na Dravskem polju prihajajo stranke tudi od daleč, pa ne le po lepo pričesko: "Govorimo dosti o osebnih stvareh in pri tem en drugemu svetujemo."

Kot vsak obrtnik mora tudi sama znanje ves čas izpopolnjevati, pravi, saj bi sicer morala hitro zapreti vrata. Frizersko znanje je prenesla na številne vajenke. Pomembno pa se ji zdi tudi, da jih privadi na red in čistočo v salonu. In še, da je to tudi poklic odrekanja. "Ne moreš za novo leto iti nekam, moraš do zadnjega delati, ker so prazniki in so vse rade lepe. S tem se sprijazniš, če greš v ta poklic."

V njem še vedno uživa tako kot na začetku. Da bi salon žível naprej, ko se bo sama upokojila, pa je že poskrbela - delo v njem bo prevzela nečakinja.

A. K., Jasmina Gregorec