K-pop: Južnokorejski milijonski posel, ki obnoreva mlade

Industrija, kjer pomembno vlogo igra tudi videz

14. februar 2018 ob 16:35

Seul - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

K-pop je žanr, ki je v Južni Koreji nastal v 90. letih 20. stoletja, gre za mešanico popa, hiphopa in marsičesa drugega. V tem žanru, ki ga je na Zahod ponesel Psy, skoraj po pravilu v skladbah slišimo vsaj kakšno angleško besedo.

Po krizi konec 90. let 20. stoletja so v Južni Koreji naredili strateški premik na trge informacijskih vsebin in kulturne industrije. Gangnam style južnokorejskega glasbenika Psyja je bila prva skladba, ki je korejski pop oziroma k-pop ponesla na Zahod.

Videospot z nenavadnimi plesnimi gibi je leta 2012 obnorel svet, na YouTubu je to postal video, ki je prvi presegel milijardo ogledov. Gre za mešanico popa, hiphopa in marsičesa drugega. To je odvisno od posameznega izvajalca oziroma izvajalke. Skoraj po pravilu v teh skladbah slišimo vsaj kakšno angleško besedo, pogosto v naslovu. Temu bi v slengu rekli varka, gre za trik. Skladbe namreč tako lažje najdemo na različnih platformah na svetovnem spletu.

Obnori predvsem mlade

K-pop je eden glavnih elementov korejskega vala, torej glavni izvozni izdelek južnokorejske popularne kulture, ki jadra na krilih spleta in družbenih omrežij. Zato doseže predvsem mlade, starostno skupino, ki na spletu preživi največ časa. Tam vsakodnevno spremljajo svoje idole, se družijo z drugimi oboževalci in kupujejo vse, kar je povezano z njihovo najljubšo skupino.

Je milijonski posel, zvezdniki k-popa oziroma idoli, kot jih imenujejo, pa dragi izdelki, ki jih kot po tekočem traku ustvarjajo založbe. Pred svojim debijem morajo fantje in dekleta trdo trenirati več let, tako ples kot petje in nastop. Številni gredo tudi na lepotno operacijo, videz je namreč eden pomembnejših elementov tega žanra.

Upoštevati morajo stroga pravila obnašanja, oblačenja, zasebnega življenja pa pravzaprav nimajo. Vse v povezavi z idoli k-popa je dobro premišljeno, da se le dobro prodaja.

Čeprav se je model najstniške glasbene skupine z Zahoda preselil na Vzhod in od tam spet nazaj na Zahod, se je vrnil v drugačni obliki. Prof. Bjang Juang Kuang meni, da je priljubljen ravno zaradi tega. "V Koreji sem ga ignoriral, saj sem mislil, da je to le vladna propaganda ali promocija podjetij zabavne industrije. Zdaj pa mi študent na vprašanje, zakaj se je odločil za študij koreanistike, odgovori: 'Zaradi k-popa. Resnično!' Na Zahodu je veliko ljudi, ki imajo res radi k-pop. Čeprav ne znajo korejsko, si zapomnijo besedila v korejščini."

K-pop ima tudi temne plati, ki so se razkrile po samomoru idola ene izmed skupin. Hiperproduktivnost, perfekcionizem in diskriminacija na podlagi videza so v povezavi s spletnimi družbenimi omrežji slaba kombinacija za duševno zdravje. Na le idolov k-popa, temveč kar celotne južnokorejske družbe.

Urška Henigman, Radio Slovenija