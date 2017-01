Kabina, ki skrbi za dobro počutje voznika

CES 2017

7. januar 2017 ob 08:45

Las Vegas - MMC RTV SLO

Avtomobili bodo v prihodnosti sami vozili, a proizvajalci že nakazujejo, da bodo znali še kaj več. Hyundai je na to temo na sejmu elektronike v Las Vegasu predstavil potniški prostor, ki z nastavitvami, glasbo in celo z dišavami skrbi za dobro počutje potnikov.

Danes že vsi večji igralci v avtomobilski industriji razvijajo sisteme za avtonomno vožnjo, in čeprav je do stopnje, ko bodo avtomobili vozili popolnoma samostojno, še dolga pot, proizvajalci že razmišljajo o tem, kako bomo takrat avtomobile uporabljali in kako jih bomo doživljali.

Nekatere študije si avtomobil prihodnosti predstavljajo kot bivalni prostor, kot nekakšen podaljšek doma in pisarne. Tako razmišljajo tudi pri Hyundaiju, ki je v Las Vegas pripeljal zelo poseben koncept potniškega prostora. Ta s pomočjo biometrične tehnologije spremlja fizično stanje in razpoloženje voznika ter na podlagi tega primerno ukrepa.

Skrbno spremlja in ukrepa

Če zazna utrujenost, lahko na primer samodejno nastavi sedež v bolj pokončen položaj; če zazna neugodje, pa sproži masažo hrbta. Poleg tega lahko zazna pospešen srčni utrip, kar kaže na jezo, in to skuša urediti s pomirjujočimi dišavami sivke ali eukaliptusa. Če voznik ni dovolj pozoren, pa samodejno uravna osvetlitev. Tudi temperaturo in glasbo lahko računalnik samodejno spreminja gleda na razpoloženje voznika, medtem ko napredna povezljivost poskrbi za enostavno komunikacijo.

Poleg naprednega potniškega prostora, ki je na sejmu CES na ogled kot del virtualne sobe, so Korejci predstavil tudi zložljiv električni skiro, ki se polni, medtem ko je pospravljen v vratih električnega modela ioniq. Skiro bi bil lahko idealna rešitev za vse, ki bi se na poti v službo radi izognili gneči na cesti. Z njim bi se lahko namreč s parkirišča na robu mesta brez težav odpeljali do prometno zasičenega središča.

Borut Fakin