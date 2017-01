Kadilski avtomobil je veliko težje prodati

Kajenje v vozilu

13. januar 2017 ob 06:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kajenje znižuje vrednost vašega vozila. V oddaji Avtomobilnost smo se pozanimali, koliko se kajenje v vozilu pozna pri prodaji rabljenega avtomobila. Raziskave v tujini kažejo, da je avtomobil kadilca ob prodaji vreden veliko manj kot avtomobil, v katerem se ni kadilo.

Rabljena vozila do prodajalcev vozil prihajajo v različni kondiciji. Nekatera so boljša, druga slaba, spet tretja v zelo slabem stanju. Zadnja je treba obnoviti. Enako velja za avtomobil kadilca, če bi se želeli znebiti vonja po kajenju. "V tem primeru je strošek prevelik, vonja pa ne morejo prekriti niti različni razpršilci, vonjave in druge kemične snovi," pravi Rok Florjanc, vodja prodaje rabljenih vozil pri Das WeltAutu.

Se prepozna vozilo kadilca na prvi pogled? "Da, seveda. Če se že ne prepozna, se to zavoha. Dejansko vonja po cigaretah nikoli ne spravite ven iz vozila, tudi z različnimi čistili,“ pojasnjuje Florjanc, ki dodaja, da lahko v suhem vremenu še nekako zakrijemo vonj, ko pa v avtomobil prodre vlaga, na primer v zimskem, vlažnem obdobju, se ta vonj po kajenju spet pojavi. Snovi, ki bi ta vonj izničila, ni.

Smrdi celoten avtomobil

Prodajalec rabljenih vozil pravi, da se sicer lahko zamenjajo prevleke sedežev v vozilih, a se vonj zažre tudi v plastiko, strop, armaturno ploščo. "Če bi sanirali celotno vozilo, to ne bi bilo ekonomično," pravi strokovnjak in dodaja, da se po navadi nekadilci takoj obrnejo, ko vidijo, da se je v avtomobilu kadilo, kadilce pa to moti manj.

Florjanc se strinja tudi s tem, da bi moralo biti ob prodaji rabljenega vozila navedeno, da ga je vozil kadilec.

Avtomobil kadilca vreden manj

Raziskave, ki so jih naredili v Veliki Britaniji, jasno kažejo na to, da je avtomobil kadilca ob prodaji vreden veliko manj kot avtomobil nekadilca. Razlika je lahko ob enakem vozilu tudi več tisoč evrov. Konkretno so izračunali, da je ford mondeo 2,0 TDCI z letnico 2014, v katerem se ni kadilo, ob prodaji vreden 1.400 evrov več od enakega vozila, v katerem se je kadilo, razlika pri mercedesu E pa je že skoraj tri tisoč evrov.

Pri CAP Automotivu, specialistu za izračun vrednost vozil, izračune utemeljujejo s tem, da vonj po cigaretah odvrne številne kupce, zato imajo prodajalci rabljenih vozil s kadilskimi vozili velike stroške, ki vključujejo kemično čiščenje, čiščenje prezračevalnega sistema, zamenjavo tekstilnih prevlek, popravila zaradi poškodb od cigaretnih ogorkov …

V Veliki Britaniji so sicer prepovedali kajenje v vozilih v navzočnosti otrok. Kljub nasprotovanju kadilskih lobijev pa je zakonodajalcem uspelo dokazati škodljivost kajenja v majhnih, zaprtih prostorih. Zrak v avtomobilu je zastrupljen tudi v primeru odprtega okna in vključene ventilacijske naprave, navajajo pri Svetovni zdravstveni organizaciji.

V oddaji Avtomobilnost smo se o kadilskih avtomobilih pogovarjali s prodajalcem rabljenih vozil.

Gregor Prebil