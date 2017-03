Kaj bo mala, zdolgočasena Marion, ko odraste? "Predsednica Zemlje"

17. marec 2017 ob 12:25

Busan - MMC RTV SLO

Ko je pred dnevi mala Marion Kelly vdrla v očetovo delovno sobo ravno med njegovim pogovorom za BBC, si verjetno ni mislila, da bo zaradi svojega ljubkega pišmevuhovskega odnosa postala svetovna zvezda.

Štiriletna Marion je hčerka ameriškega profesorja, poznavalca vzhodnoazijskih političnih razmer in analitika Roberta Kellyja. Ko je njen oče pred dnevi v svoji domači pisarni za BBC World News v živo komentiral razmere v Južni Koreji po odstavitvi predsednice, je malčica "vdrla" v kabinet in začela razigrano poplesovati. Za njo je v hojici "pridirkal" devetmesečni brat James, za njima pa otrokova mama, Jung A Kim, ki je medtem zgroženo ugotovila, da je njen mož pozabil zakleniti vrata in sta se otroka posledično znašla v neposrednem prenosu na BBC-ju.

Neključje poskrbelo za enega najsmešnejših posnetkov

Posnetek, poln otroške navihanosti, očetove zadrege, materinega skoraj paničnega "lovljenja" svojih potomcev po delovni sobi, je postal prava spletna senzacija. Dva dni po dogodku je družina znova sedla pred računalniški zaslon in v pogovoru z Jamesom Menendezom (ta se je s Kellyjem pogovarjal tudi v prvem intervjuju) razložila okoliščine, ki so privedle do nastanka smešnega posnetka.

Jung A Kim je pojasnila, da mož po navadi zaklene vrata pisarne, ko daje intervjuje, tokrat pa je očitno na to pozabil. Medtem so imeli drugi trije člani družine v dnevni sobi prižgano televizijo, da bi gledali in posneli pogovor v živo. Ko je štiriletna Marion na zaslonu zagledala očka, je začela navdušeno poskakovati in odhitela proti delovni sobi. Ker vrata niso bila zaklenjena, je brez težav priskakljala do očeta. James seveda ni hotel zaostajati za sestro in se je še sam pognal v kabinet, za njim pa tudi mama, ki je medtem že ugotovila, da vrata niso bila zaklenjena. Oče je ob tem pojasnil še, da je ravno ta dan Marion v vrtcu praznovala svoj rojstni dan, zato je bila še posebej razigrana.

Marion tudi zvezda novinarske konference

Kljub številnim podrobnostim o zapletu, ki so jih Kellyjevi razkrili v pogovoru za BBC, pa zanimanje svetovne javnosti zanje ni uplahnilo - za pogovor jih je prosilo toliko medijskih hiš, da so na koncu pripravili kar novinarsko konferenco, na kateri so sodelovali vsi člani družine. In seveda je bila glavna zvezda znova mala Marion, pa čeprav je bila povsem drugače razpoložena kot na prvem posnetku ...

Njeno zdolgočaseno sedenje za mizo in brezbrižno motrenje zbranih novinarjev skozi svoja očala z rožnatimi okvirji, medtem ko je počasi lizala svojo liziko, je na mah osvojilo srca še tiste peščice, ki se jim do tedaj deklica še ni priljubila.

"Predsednica cele Zemlje"

Po spletu so takoj začele krožiti humorne napovedi, kaj bo z deklico, ko odraste - napovedujejo ji najmanj vodenje Organizacije združenih narodov, če ne celo položaja "predsednice cele Zemlje". Ni trajalo dolgo in že so se na spletu pojavile fotomontaže male Marion za govorniškim odrom OZN-a, Bele hiše in drugih simbolno pomembnih krajih - vsi namreč nestrpno čakajo, kaj bo iz male navihanke, ko odraste.

T. K. B.