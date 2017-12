Kaj mora imeti najboljši slovenski avto?

Januarja bomo že 26. izbrali slovenski avto leta, ki bo na prestolu nasledil Peugeotovega športnega terenca 3008. Pri izboru štejejo tudi vaši glasovi, bralci MMC-ja. Prav vi boste z gledalci, poslušalci in bralci še šestih drugih medijev določili pet finalistov. Kaj pa mora imeti avto, da postane slovenski avto leta 2018?

Na zadnjem, jubilejnem 25. izboru za slovenski avto leta je prepričljivo zmagal peugeot 3008. Poudarili smo, da se ne zgodi prav pogosto, da kakšen proizvajalec nov model naredi tako zelo drugačen. Za to je potrebna drznost, pogum. Peugeot se je odločil za tako potezo – v dobrem pomenu besede. Navzven je popolnoma drugačen od drugih tekmecev, še bolj pa to velja za notranjost.

Mora biti drugačen

Pri finalistih za slovenski avto leta nagrajujemo prav drznost in inovativnost, ki sta gonilo napredka v avtomobilski industriji. Avto mora vizualno izstopati iz sivine. Ni dovolj, da ima le napredne elektronske pripomočke, ampak mora prvi predstavljati novosti na področju udobja in varnosti. Ne le da ima pripomočke, ti morajo na naših testiranjih delovati brezhibno in bolje od konkurenčnih.

Poziv ekipe in TV-oddaje Avtomobilnost in avtomobilističnega spletnega portala MMC gledalcem in bralcem je, da raje kot za večja kolesa s svetlečimi platišči ali zmogljiv audiosistem doplačajo za varnostne pripomočke. Če določen proizvajalec te pripomočke ponuja že v serijski opremi, toliko bolje, tudi njegova pot do zmage na izboru za slovenski avto leta 2018 bo s tem lažja.

Dostopen velikemu številu Slovencev

Naj spomnimo, da pravila določajo, da je lahko slovenski avto leta samo tisti, ki si ga lahko privošči veliko Slovencev, varovalka pri tem je vsaj 25 prodanih avtomobilov do konca glasovanja. Letos je na seznamu kar 36 novih modelov.

Januarja bomo videli, ali nas letos čaka kakšno presenečenje. Na zadnjem izboru je prvič v 25 letih zmagal športni terenec, kar so splošne smernice v Evropi in Sloveniji.

Tudi letos izbor tradicionalno poteka tako, da bomo med vsemi mogočimi kandidati, ki so na slovenski trg pripeljali v obdobju enega leta, bralci, gledalci in poslušalci sedmih sodelujočih medijev določili pet finalistov. V finalu bodo svoje ocene dodali še člani novinarske žirije. Med njimi smo tudi mi, novinarji Avtomobilnosti in Avtomobilsko-prometnih minut na Valu 202.

Poseben izbor

Zgodovina izbora za slovenski avto leta sega več kot četrt stoletja v preteklost. Cilj izbora je vseskozi isti – oceniti avtomobile po strokovni plati in izbor povezati z ljudstvom, torej ljudmi, ki bi glasovali za posamezne avtomobile. Organizatorji so prišli do formule, da lahko ljudje s svojimi glasovi izberejo finaliste, avtomobilski novinarji pa dodajo glasove za avtomobile, ki so pri ljudeh dobili največ glasov.

Prvi zmagovalec izbora je leta 1993 postal BMW serije 3 coupe. To je bila tudi edina zmaga za bavarskega proizvajalca vozil do zdaj, naslednje leto pa ga je na prestolu nasledil še en predstavnik premium razreda vozil, mercedes razreda C. Tudi za Mercedes je bila to prva in edina zmaga do zdaj. Tomaž Porekar iz Avto magazina, nekdanji član žirije izbora za evropski avto leta, se tako spominja zmage vozila z zvezdo v nosu: "Naša zamisel o načinu glasovanja, da najprej izberemo finaliste, nato pa zmagovalca v neposrednem prenosu na televiziji, je bila v tujini dobro sprejeta. Zdela se jim je všečna, saj je bila drugačna kot drugje po Evropi. Zanimivo je tudi to, da je zmaga mercedesa razreda C dodobra razveselila ljudi v Stuttgartu, saj so naziv slovenski avto leta lahko izkoristili za oglaševanje po vsej Evropi."

Izbor se je z leti nadgrajeval in širil med druge medije. Avtomobilsko novinarstvo se je v devetdesetih letih hitro razvijalo. Spreminjala so se tudi pravila in razmerje glasov ljudstva in novinarjev.

Izbor je bil pomemben tako za prodajalce kot kupce, saj so zmagovalci predstavljali tudi tehnološko naprednost in širjenje zavedanja o novih tehnologijah, ki so z leti prihajale v vozila. Prav mercedes razreda C, ki je zbral enako število točk kot renault twingo, a je o zmagovalcu odločil glas ljudstva, se je pohvalil s serijsko zračno blazino pri vozniku, serijskim ABS-sistemom, opcijskim ESP-sistemom, kar je pomenilo tudi malo smrti v tem avtomobilu.

Leta 1995 je prvo izmed dveh Renaultovih zmag slavila renault laguna - avtomobil, ki je začel pisati novo zgodbo francoskega proizvajalca vozil, za francoski avto pa se je na cesti obnašal nadpovprečno dinamično. Renault je zmago na izboru slavil še leta 1997 z meganom, avtomobilom, ki je nadomestil znamenito 19, avtomobil, ki ga je hvalila neodvisna organizacija Euro NCAP in ki je veljal za najvarnejši avtomobil tistega časa v svojem razredu.

Obdobje Volkswagna se je začelo leta 1996

Pred meganom, leta 1996, se je prvič na vrh zavihtel Volkswagen, ki je v 24 letih zbral največ lovorik za slovenski avto leta, kar osem. Prvi naslov je v vitrine znamke VW romal s polom, ki je bil na vrhu še leta 2010, ko so vsi o njem govorili kot o malem golfu. In prav golf ima do zdaj največ lovorik, kar štiri (leta 1999, 2005, 2009 in 2013). Golf je leta 2009 slavil zmago najbolj prepričljivo do zdaj, saj so mu vsi mediji in tudi gledalci, bralci in poslušalci dodelili največje število točk. Volkswagen se je z nazivom dvakrat okitil še po zaslugi passata (2006 in 2011).

Največ zmag med proizvajalci premium vozil ima Audi, dve. A6 je leta 1998 prepričal z drzno obliko in zanesljivostjo. Audi je zmagal še leta 2008 z modeloma A4/A5, ki sta ponudila številne tehnične priboljške, kot je izbira načina vožnje.

Focus poskrbel, da so golfa izboljšali

Ford focus je bil slovenski zmagovalec dvakrat. Najprej leta 2000, ko je za seboj pustil Mercedesovega zastavonošo, razred S. Focus je takrat postavil nova merila pri dinamični vožnji, pri čemer so bili tudi drugi prisiljeni vložiti več truda v izboljšanje vodljivosti svojih vozil. Drugič je bil na vrhu leta 2012, ko ni prepričal več le z odličnimi voznimi lastnostmi, pač pa se je pri Fordu takrat začela era aktivnih sistemov za pomoč vozniku, ki so bili do takrat na voljo le v večjih avtomobilih, na primer samodejno parkiranje, radarski tempomat ...

Slovenci smo bili zaljubljeni v punta

Leta 2001 smo Slovenci in Slovenke velikokrat pogledali za puntom. Novi dizajn, dvig kakovosti izdelave, to je postal fiat za zahtevne kupce. Ponujal je tudi več prostora kot druge kompaktne kombilimuzine, kar je bilo dovolj za zmago. Enako je leto pozneje uspelo Peugeotu z modelom 307, ki je veljal za nekaj povsem novega, bil je večji od predhodnika, nemško vozen, bil je med najboljšimi na testih Euro NCAP in tistega leta je postal tudi evropski avto leta.

Leta 2002 je vso konkurenco premagal Peugeot z modelom 307. Kompaktnež je bil nekaj povsem novega za proizvajalca z logotipom leva. Bil je nemško vozen, tudi evropski avto leta in med najboljšimi na testih varnosti Euro NCAP.

Leti 2003 in 2004 sta bili tisti, ki se ju pri Mazdi zelo radi spominjajo. Mazda 6 je na izboru zmagala prva. Odlikovale so jo dobre vozne lastnosti, bogata oprema. Mazda je z njo podvojila prodajo. Leto pozneje so nadaljevali začeto zgodbo z mazdo 3. Prednosti šestice so se preselile v "golfov" razred.

Na seznamu zmagovalcev še Opel in Škoda

Tudi Opel ima dve zmagi. Leta 2007 je corsa prepričala tudi z racionalnostjo. S čustvi, lahko gradnjo, majhno porabo goriva, dinamičnostjo in naprednimi prilagodljivimi LED-matričnimi žarometi, edinstvenimi v svojem razredu, pa opel astra, ki je tudi zadnja zmagovalka izbora za slovenski avto leta.

Dvakrat zapored, leta 2014 in 2015, je zmago slavila Škoda. Octavia je prepričala s preskokom v "prvo ligo". Odmaknila se je od zgolj avtomobila simply clever, saj je z njo Škoda postala znamka, ki si jo kupci želijo s čustvi, ne pa z razumom. Fabia je leto pozneje le nadaljevala octavijino zgodbo.

Čas imate do 18. decembra

Do 18. decembra poteka določanje petih finalistov z glasovanjem prek spodnje glasovnice, v januarju pa bomo novinarji dodali še svoje glasove in določili, na kateri model bodo trgovci leta 2018 lepili nalepke z zeleno-črnim logotipom.

Naj vas h glasovanju povabimo tudi s privlačnimi nagradami - da bo vaš avtomobil dalj časa ohranjal svoj lesk in s tem višjo vrednost, vam Juvi Koch Chemie podarja komplet profesionalne avtokozmetike. Da se boste v vseh vremenskih razmerah vozili varno, je druga nagrada komplet visokokakovostnih pnevmatik znamke Bridgestone. Glavna nagrada pa je tokrat Garminov VIRB 360, 360-stopinjska kamera, po mnenju profesionalcev ena najboljših akcijskih kamer ta hip.

Preberite podrobna pravila izbora, med pomembnejšimi dejstvi pa je to, da lahko glasujete vsak teden, a seveda zgolj enkrat.

Preden izpolnite spodnjo glasovnico, vas vabimo k temeljitemu premisleku, kateri avtomobil si dejansko zasluži ta laskavi naslov – za avtomobil leta namreč ni dovolj, da je v vseh pogledih odličen, mora biti tudi izreden! Naj vam pri izbiri pomaga spodnja galerija.

Ekipa Avtomobilnosti