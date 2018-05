Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Bibiana Steinhaus je uveljavljeno ime v nemškem nogometu. Foto: EPA Dodaj v

"Kaj, nogometna sodnica?" Iran cenzuriral Bibiano Steinhaus.

Ženskam ni dovoljen vstop na stadione

9. maj 2018 ob 10:32

Teheran - MMC RTV SLO

Nemški nogomet je cenjen in priljubljen, zato tekme Bundeslige prenaša veliko držav - a ne vidijo vsi gledalci enake slike. V Iranu so namreč nedavno cenzurirali prikazovanje sodnice Bibiane Steinhaus.

Sobotno tekmo med Kölnom in Bayernom so si lahko ogledali tudi ljubitelji nogometa v Iranu, a Natalie Amiri, dopisnica nemške televizije ARD iz Teherana, je ugotovila, da pri prenosu ni bilo vse tako, kot mora biti. Vedno, ko je režiser prenosa v kadru od blizu pokazal sodnico, so iranski cenzorji na hitro spremenili sliko in jo nadomestili z naključnimi prizori gledalcev in dogajanja na tribunah, piše Deutsche Welle.

Steinhausova je kot nogometna sodnica naredila izjemno kariero. Od leta 2007 je delila pravico v nemški drugi ligi in bila sodnica na več kot 80 nogometnih obračunih. Letos pa je dobila veliko priznanje za svoje delo, saj je postala prva sodnica v najboljši nemški ligi v zgodovini.

Odnos do žensk v iranskem nogometu je že večkrat buril duhove. Nedavno se je tako predsednik svetovne nogometne organizacije FIFA Gianni Infantino znašel pod plazom kritik, ker je februarja obiskal tekmo med dvema moštvoma iranske lige. Na isto tekmo so namreč prepovedali vstop 35 gledalkam, nekaj ženskam pa je na tribune vseeno uspelo priti, saj so se preoblekle in uredile kot moški.

Infantino je pozneje pojasnil, da so mu iranske oblasti obljubile, da bodo tudi Iranke "kmalu" lahko obiskovale nogometne obračune, a v isti sapi se je vzdržal kritik na račun trenutnega odnosa do žensk.

A. P. J.