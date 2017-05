Kaj pomeni beseda "covfefe"? Trumpov zatipk postal spletna uspešnica

Ljudi je danes zbodel z novim tvitom

31. maj 2017 ob 13:40

Washington - MMC RTV SLO/STA

Trump je s tipkarsko napako v enem od tvitov sprožil pravi plaz šal na svoj račun in ugibanj, kaj je sploh nameraval sporočiti. Igro pa je zdaj sprejel tudi sam.

V tvitu, ki ga je objavil v torek malo pred polnočjo po krajevnem času, je ameriški predsednik zapisal "kljub stalnemu negativnemu 'covfefe' v medijih", kar je po poročanju tujih tiskovnih agencij očitno povezano z negativnim poročanjem o njem v medijih, ki ga ameriški predsednik označuje za lažne novice.

Mediji zato ugibajo, da je ameriški predsednik namesto besede covfefe, ki v angleščini nima nobenega pomena, nameraval napisati coverage, kar v prevodu pomeni poročanje.

Vsak ima svojo teorijo

Najverjetnejši zatipek pa je že sprožil tudi pravi plaz odzivov na družbenih omrežjih. Nekateri uporabniki Twitterja v sporočilih z oznako covfefe ugibajo o razlogih za tvit. Nekateri menijo, da je bil Trump med tvitanjem utrujen, drugi, da je bil pijan, pojavila pa se je tudi razlaga, da je tako nenamerno izdal tajno ameriško geslo za uporabo jedrskega orožja.

Ena od uporabnic pa se je pošalila na račun Trumpovih zapletenih odnosov z Rusijo in zapisala, da covfefe v ruščini pomeni odstopam.

Pojem postal spletna uspešnica

V šestih urah je sporni tvit delilo več kot 100.000 uporabnikov Twitterja, več kot 130.000 ga je všečkalo. Covfefe je danes tudi eden najbolj iskanih pojmov na spletnem iskalniku Google po vsem svetu.

Beseda se je že v nekaj urah uvrstila tudi v spletni slovar pogovornega jezika Urban Dictonary, in sicer z definicijo "kadar želiš napisati 'coverage', a so tvoje roke premajhne, da bi dosegel vse tipke na tipkovnici".

Podžgal jih je še Trump sam

Trump je sporni tvit danes izbrisal, nato pa v novem tvitu pozval ljudi, naj uganejo pravi pomen besede, ki buri domišljijo po spletu.

"Kdo ugane pravi pomen besede covfefe? Uživajte," je zapisal.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!