Kaj pridobite s točenjem 100-oktanskega bencina v primerjavi s 95-oktanskim?

Vpliv goriv na vozila

28. april 2017 ob 06:50

V teoriji so prednosti večoktanskega bencina, da preprečuje korozijo, površinsko trenje in nastajanje oblog v motorju, poleg tega pa varuje okolje, saj zmanjšuje škodljive emisije v ozračje. Ali je doplačilo v primerjavi s 95-oktanskim gorivom za 98- ali 100-oktanskega tudi zares smiselno?

Glavna razlika med 95-, 98- in 100-oktanskim bencinom je v aditivih, ki so dodani za izboljšanje toplotne vrednosti in čistilnih sposobnosti, ter v aditivih, ki povečajo oktansko število oziroma odpornost goriva proti samovžigu ali tako imenovanemu klenkanju.

Kako voznik občuti razliko pri delovanju svojega avtomobila, če toči 95-oktansko ali 100-oktansko gorivo? "Glavno, kar bo voznik opazil, je mirnejši tek motorja v nižjih vrtljajih in pod večjo obremenitvijo," pravi mehanik leta Primož Rožnik, ki dodaja, da se v nekaterih primerih tudi rahlo poveča odzivnost motorja, tudi poraba goriva je lahko malo manjša. Zadnje po besedah strokovnjaka ni posledica samo višje odpornosti proti samovžigu goriva, ampak v večji meri izboljšani toplotni vrednosti goriva z določenimi primesmi drugih aditivov.

Sami naredite preprost test

Poraba goriva v vozilih z visokim kompresijskim razmerjem je torej lahko malenkostno manjša zaradi boljšega preprečevanja klenkanja in posledično bolje nadzorovanega trenutka vžiga goriva v čim bolj idealni legi bata. "Ker elektronika čas vbrizga in vžiga goriva zelo uspešno prilagaja glede na podatke senzorja klenkanja pri večini osebnih vozil za vsakodnevno uporabo, ki imajo nižje kompresijsko razmerje, nima točenje višjeoktanskega goriva pri teh prav veliko vpliva," razloži Rožnik, ki še svetuje, da se glede na raznolikost vozil in voznikov zelo lahko in učinkovito za to odloči vsak posameznik s preizkusom vsaj treh zaporednih polnitev z vsakim izmed različnih goriv in si sam potem na osnovi pridobljenih podatkov in občutkov izračuna prihranek pri porabi glede na višjo ceno višjeoktanskega goriva.

Mehanik še pravi, da ima točenje višjeoktanskega goriva pozitiven vpliv tudi na obrabo zaradi manj povratnih udarcev v bat in v glavno gred ter posledično mirnejšega teka motorja z manj izgubami. "To gorivo ima večinoma tudi več detergentov za čiščenje vbrizgalnega sistema in izgorevalnega prostora. Nima pa to vpliva na podaljšanje servisnih intervalov in zmanjšanje stroškov rednega servisiranja, saj je to odvisno še od veliko drugih dejavnikov," končuje.

Pri nas se proda vse manj bencina

Prodaja dizelskega goriva v Sloveniji se je v zadnjem desetletju okrepila, bencinov, tako 95- kot tudi 98-oktanskega, pa zmanjšala. Razmerje v prodaji je približno 70 odstotkov dizelskega goriva proti okoli 30 odstotkom bencina. Na Statističnem uradu Republike Slovenije so tako navedli, da smo v Sloveniji še leta 2001 prodali 719 tisoč ton 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina, leta 2015 pa le še 382 tisoč ton. Podobno velja za neosvinčeni 98-oktanski bencin, katerega prodaja je z 69 tisoč ton leta 2008 padla na 40 tisoč ton leta 2015. Ravno nasprotno je z dizelskim gorivom. Leta 2001 je bila oskrba z dizelskim gorivom po podatkih SURS-a 503 tisoč ton, leta 2015 pa 1342 tisoč ton.

Statistični urad Republike Slovenije navaja tudi, da je bilo med vsemi v leta 2015 registriranimi osebnimi avtomobili več takih z bencinskim motorjem, a njihovo število upada, narašča pa delež tistih z dizelskim motorjem. Pri prvič v Sloveniji registriranih osebnih avtomobilih je bilo več takih z dizelskim motorjem.

Podobno je tudi v Evropi. V letu 2013 sta bili po deležu registriranih novih osebnih avtomobilov z dizelskim motorjem prvi Latvija (74 %) in Irska (73 %). Več avtomobilov z dizelskim motorjem kot takih z bencinskim je bilo med registriranimi novimi osebnimi avtomobili po podatkih, zbranih na SURS-u, tudi v Litvi, Španiji in Franciji. Avtomobili z bencinskim motorjem so prevladovali na Cipru (80 %), v Estoniji, na Finskem in na Malti.

