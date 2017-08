Kaj se dogaja z avtomobilskimi saloni?

Avtomobilski salon Frankfurt 2017

19. avgust 2017 ob 08:13

Na letošnjem avtomobilskem salonu v Frankfurtu bomo pogrešali kar devet velikih proizvajalcev. Razlogov za njihovo neudeležbo je več, to so predvsem veliki stroški in spremenjene navade kupcev.

V zadnjem času se je vloga avtomobilskih salonov precej spremenila. Še pred nekaj leti je to bil edini kraj, kjer je bilo mogoče videti vse avtomobilske novosti na enem mestu. Nato je prišel splet z različnimi kanali, ki omogočajo doseganje strank in potencialnih kupcev.

Tega se, seveda, zavedajo avtomobilski proizvajalci, ki ugotavljajo, da nastopi na klasičnih salonih ob velikih stroških ne prinašajo želenega učinka, saj ljudje raje poiščejo informacije na spletu.

Udeležba na velikih salonih je namreč zelo draga, zlasti v Frankfurtu (zaradi njegovega obsega), kjer so za določene proizvajalce rezervirane cele stavbe. V Frankfurtu tako letos gotovo ne bomo videli Alfe Romeo, Fiata, DS-a, Infinitija, Jeepa, Mitsubishija, Nissana, Peugeota in Volva.

Pomemben je doseg na družbenih omrežjih

Klasične statične razstave spodkopavajo različni dogodki na prostem, kjer se lahko obiskovalci bolj zabavajo in doživijo veliko več. Takšen je tudi festival hitrosti v Goodwoodu (Goodwood Festival of Speed), ki sicer privabi le približno 200 tisoč oblikovalcev oziroma veliko manj od Frankfurtskega salona, ki jih je leta 2015 zabeležil 931.700. Toda, kot je povedal organizator festivala hitrosti, Lord March, dogajanje v Goodwoodu vzbuja zelo veliko pozornosti, zato ima njihov dogodek na družbenih omrežjih veliko večji doseg v primerjavi s klasičnimi avtomobilskimi saloni.

Poleg tega avtomobilski proizvajalci organizirajo vse več lastnih dogodkov, kot so denimo Fordovi Go Further, kjer novinarjem in prodajalcem predstavljajo nove modele. Lani so na takšnem dogodku v Kölnu privabili 2.500 obiskovalcev, Audi pa je ob razkritju novega A8 v Barceloni pripravil razstavo v slogu avtomobilskega salona, ki se je je udeležilo dva tisoč ljudi. Vse to prispeva k zmanjševanju zanimanja za klasične avtomobilske salone, kot jih poznamo že več desetletij.

