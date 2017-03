Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pamela Anderson veliko časa preživi v Londonu, kjer se druži z modnima oblikovalkama Stello McCartney in Vivienne Westwood, ki jo je seznanila tudi z Julianom Assangeem. Foto: Reuters Julian Assange že štiri leta ni stopil z ekvadorskega veleposlaništva v Londonu, zato je imel tudi nekaj zdravstvenih težav. Foto: Reuters Kaj med štirimi zidovi v resnici počneta Pamela in Julian, ve le njegov maček James. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kaj se plete med Pamelo Anderson in "njenim Julianom" Assangeem?

Zavzema se zanj in mu kuha veganske dobrote

16. marec 2017 ob 13:56

London - MMC RTV SLO

Pozor, Tommy Lee in Kid Rock, Pamela Anderson pravi, da jo Julian Assange intelektualno stimulira bolj kot vsi njeni "nekdanji možje in ljubimci skupaj".

Nekdanja zvezdnica Obalne straže že nekaj mesecev obiskuje žvižgača, ki je v azilu na evkadorskem veleposlaništvu v Londonu. Nazadnje so 49-letno svetlolasko, ki je krasila kar 15 naslovnic Playboya, po poročanju opravljivega Page Six pred "domovanjem" prav tako svetlolasega Assangea videli prejšnji teden, fotografom se je le skrivnostno smehljala. Na vprašanja o tem, ali sta s štiri leta mlajšim Julianom par, ni želela neposredno odgovoriti.

Moj Julian: "Mislim, da je prav seksi"

V svojem spletnem dnevniku je nekaj dni po obisku – vsakič, ko gre k njemu, mu nese kako doma pripravljeno, včasih tudi kupljeno vegansko dobroto – v zapisu z naslovom Moj Julian takole opevala Assangea: "Moj Julian je najinteligentnejši, najzanimivejši in najbolj razgledan moški, kar jih je. Mislim, da je prav seksi. Ima izjemno moč in vztrajnost, a je hkrati ranljiv. Težko si ga je predstavljati na ta način, glede na to, kako je sposoben. A sooča se z največjimi velesilami sveta."

Na začetku januarja je Andersonova pisala tedanjemu predsedniku Obami in ga pozvala k pomilostitvi Assangea, ki ga je spoznala lani prek svoje prijateljice, družbeno angažirane britanske modne oblikovalke Vivienne Westwood. "Začela sva se videvati vsak drug mesec, zdaj pa se vidiva veliko bolj redno," je povedala za tabloid The Sun.

Assange v prostorih omenjenega veleposlaništva živi že štiri leta, odkar mu je Ekvador podelil politični azil, za zdaj pa mu glede izpustitve ne kaže najbolje, saj so pred kratkim v javnost prek WikiLeaksa spet pricurljali zaupni podatki, tokrat skrivnosti ameriške obveščevalne službe Cia, kar so v Washingtonu označili za "eno največjih in najpomembnejših ogrožanj nacionalne varnosti v novejši zgodovini" in napovedali hud boj proti vsem vpletenim.

"Nikakršnega posilstva ni bilo"

Andersonova je v svojem blogu Assangea, sicer Avstralca, opisala kot človeka, ki razkriva korupcijo v vladah, in kot nekoga, ki je na strani slehernika: "Resnično mislim, da je eden najpomembnejših ljudi na svetu in to, kar počne, je izjemnega zgodovinskega pomena. Zelo pogumen je in veliko je žrtvoval za nas." Obtožbe zaradi posilstva, ki ga bremenijo na Švedskem, so zanjo iz trte izvite: "Nikakršnega posilstva ni bilo – gre le za vprašanje, ali je bil uporabljen kondom ali ne. Vse skupaj je noro."

Pri Page Six ugibajo, da gre ali za resnično nenavadno ljubezensko razmerje ali pa preprosto za medijski konstrukt, s katerim želi Assange pritegniti pozornost javnosti, ki je nanj že malce pozabila, Andersonova, tudi glasna aktivistka za pravice živali, pa obuditi svojo zvezdo v zatonu: nekdanja seksbomba naj bi imela poleg premalo uspešnih projektov tudi velike finančne težave.

A. K.