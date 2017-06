Kaj storiti, ko smo udeleženi v prometni nesreči doma ali v tujini?

18. junij 2017 ob 11:27

Prihaja poletje. Z njim se bo na naših cestah povečal promet, predvsem pa raznovrstnost prometnih udeležencev, saj bo prišlo veliko tujih turistov. Veliko slovenskih voznikov bo na počitnice odpotovalo tudi v tujino. V takšnih razmerah se lahko hitro zgodi tudi prometna nesreča. Kaj storiti, če smo v kakšni udeleženi?

Če se v prometno nesrečo zapletete v Sloveniji ali tujini, morate najprej svoje vozilo čim varneje ustaviti, potem pa, če je to mogoče, omogočite prevoznost ceste za druge udeležence v prometu. Kraj nesreče ustrezno zavarujte in označite z varnostnim trikotnikom. Če do nesreče pride ponoči, je varnostni trikotnik dobro poudariti z dodatnim svetlobnim telesom. To je lahko utripajoča luč, bakla ali pa kaj drugega, če prvih dveh nimate pri roki. Podobno ravnajte tudi ob okvarah.

Na avtocesti ravnajte razumno

Na avtocesti je zaradi velikih hitrosti še toliko pomembneje, da iz avtomobila ne izstopite brezglavo. Najprej se prepričajte, ali je to sploh varno. Tudi ko izstopite iz avtomobila, okrog njega ne hodite brez potrebe in ne poskušajte oceniti nastale škode, ampak raje poskrbite za varnost. O nesreči čim prej obvestite policijo, ki bo ustrezno zavarovala kraj, kjer se je zgodila.

Če v nesreči ni bil nihče poškodovan, avtomobile čim prej umaknite na odstavni pas oziroma na desni rob cestišča. Posebno previdni bodite, če se je nezgoda zgodila na viaduktu in ne preskakujte varovalnih ograj, saj je med dvema prometnima pasovoma na viaduktu velikokrat zija vrzel, skozi katero bi lahko padli v globino. Če se nesreča zgodi v predoru, tega zapustite v smeri najbližjega izhoda in druge udeležence v prometu opozarjajte na nesrečo. Če luči na avtomobilu delujejo, jih pustite prižgane. Kraj prometne nesreče se v tem primeru označi pred vstopom v predor. O prometni nesreči je treba čim hitreje obvestiti policijo. Če je bil v nesreči kdo poškodovan, mu poskušajte pomagati. Če ste za to usposobljeni, mu nudite potrebno pomoč. Če je treba, pokličite reševalce.

Ob manjši materialni škodi policija ni potrebna

Če je v prometni nesreči nastala le manjša materialna škoda, udeleženci pa niso poškodovani, vam policije ni treba poklicati. Najprej mirno ugotovite, kako se je zgodila nesreča. Če imate pri roki fotografski aparat, položaj fotografirajte. Fotoaparate imamo danes tako ali tako vsi na mobilnih telefonih, ki so vedno z nami. Ko ste to storili, lahko vozilo umaknete na rob cestišča. S cestišča pospravite tudi morebitne druge predmete, ki bi lahko ovirali ali celo ogrožali druge udeležence v prometu. Z voznikom, ki je soudeležen v nesreči, si izmenjajte osebne podatke, podatke o vozilu in zavarovalnici. Na kraju nesreče izpolnite tudi Evropsko poročilo o prometni nesreči, ki bo olajšalo opravke na zavarovalnici.

Kdaj pokličemo policiste?

Policijo je treba obvestiti, ali je v prometni nesreči nastala večja materialna škoda ali pa so nastale telesne poškodbe, če bi eden izmed udeležencev nesreče lahko bil pod vplivom alkohola, če je bilo v prometni nesreči udeleženo vozilo s tujo registrsko označbo, če eden izmed udeležencev nesreče noče dati podatkov o vozilu in vozniku, če se voznika ne moreta sporazumeti, kdo je kriv, če eden izmed udeležencev pobegne s kraja nesreče, če bi bila nesreča lahko povzročen namenoma, če je škoda nastala zaradi izogibanja trku, če eden izmed udeležencev odkloni sestavljanje ali podpis Evropskega poročila o prometni nesreči ali pa ga udeleženca sploh nimata.

V tem primeru morajo vsa vozila do prihoda policije na mestu nesreče ostati v nespremenjenem položaju. Kraj nesreče lahko spremenite le, ko je to potrebno zaradi pomoči poškodovanim udeležencem nesreče ali pa zaradi zagotavljanja varnosti drugih udeležencev v prometu. Do konca policijskega ogleda kraja prometne nesreče udeleženci ne smejo uživati alkoholnih pijač, mamil in zdravil. Tisti, ki so bili pri nesreči navzoči kot priče, morajo počakati na kraju nesreče ter policistom in udeležencem dati potrebne informacije.

Kaj ravnamo, če se v Sloveniji zaletimo s tujcem?

Če prometno nesrečo v Sloveniji povzroči tujec oziroma voznik vozila s tujo registracijo, si mora oškodovanec pravilno zapisati vse bistvene podatke o vozniku in njegovem avtomobilu. Posebej pomembni so ime in priimek, registrska oznaka, tip in znamka avtomobila, ime zavarovalnice, pri kateri je zavarovan, ter številka zavarovalne police oziroma zelene karte. Tudi če je bila na kraju nesreče policija, je dobro izpolniti Evropsko poročilo o prometni nesreči.

Oškodovani voznik mora vzeti tudi kopijo povzročiteljeve zelene karte. To je še posebno pomembno, če je avtomobil registriran v državi, ki ni članica EU-ja. Na njeni osnovi lahko potem oškodovanec vloži odškodninski zahtevek pri kateri koli slovenski zavarovalnici, ki uredi zadeve s tujo zavarovalnico ali pa oškodovanca napoti na pristojno zavarovalnico.

Nesreča v tujini

Kaj pa, če se prometna nesreča slovenskemu vozniku zgodi na tujem? Če nastane le manjša materialna škoda, je dovolj, da si udeleženci v prometni nesreči med seboj izmenjajo potrebne podatke in v celoti izpolnijo Evropsko poročilo o prometni nesreči. Podatki zanj se najdejo na zavarovalni polici in v prometnem dovoljenju avtomobila.

Zaradi olajšanja vseh nadaljnjih postopkov, pa tudi ugotavljanja stanja v primeru sporov je v vsakem primeru dobro poklicati policijo, ki naredi zapisnik o nesreči. Policija tujcu izda tudi potrdilo o poškodbi vozila tuje registracije, ki mu olajša prehod državne meje ob vrnitvi domov. Policija lahko v nekaterih državah ob ogledu nesreče z manjšo materialno škodo udeležencem izstavi račun za opravljeno storitev. Tudi če od soudeležencev v nezgodi ne morete dobiti podatkov, lahko za to zaprosite policiste. Upoštevajte tudi, da vas lahko, ko ste v neki državi povzročili nesrečo, njeni policisti v državi zadržijo toliko časa, dokler se ne konča postopek pri sodniku za prekrške.

Postopek z domačo zavarovalnico je potem enak, kot če bi se v domovini zapletli v prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen tudi tujec.

Matija Janežič