Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Opazovalnica bo lahko sprejela kar 120 ljudi. Foto: Slovenia Eco Resort

Kako bodo dvignili največjo lovsko opazovalnico na svetu?

Opazovalnica je težka 150 ton

28. november 2017 ob 09:59

Kamnik - MMC RTV SLO

V Slovenia Eco Resortu pri Kamniku iz ležečega v stoječi položaj dvigujejo največjo lovsko opazovalnico na svetu, ki zaradi rekordne višine in teže čaka na vpis v Guinnessovo knjigo rekordov.



Celotna konstrukcija bo s pilotnimi sidri težka 150 ton in visoka 18 metrov. Kot razgledna točka s štirimi razglednimi terasami bo sprejela do 120 ljudi. Tako bo postala edinstvena turistična zanimivost, ki bo tako domačim kot tujim obiskovalcem omogočila razgled na Kamniško-Savinjske Alpe in druge privlačne točke osrednje Slovenije.

Hkrati gre za izziv tesarske stroke, prikaz trajnostnega razvoja in tehnične kulturne dediščine, saj je bila lovska opazovalnica izdelana po stari tradicionalni tesarski praksi.

Postavitev opazovalnice si lahko v živo ogledate spodaj.

A. P. J.