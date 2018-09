Kako izslediti prav vsakega rdečelasca na svetu?

Rdečelase je le 0,6 odstotka vse svetovne populacije

9. september 2018 ob 13:53

Hamburg - MMC RTV SLO

V Hamburgu v Nemčiji poteka največje zborovanje rdečelascev in rdečelask na svetu, na katerem pričakujejo skoraj 500 udeležencev z vseh koncev sveta.

Gostitelj srečanja je revija MC1R, kar je okrajšava za melanokortin 1 receptor – to je ime genske mutacije, ki je odločilna pri tem, da človeku rastejo rdeči lasje. Urednik revije je Tristan Rogers, ki želi v Hamburgu postaviti neuradni svetovni rekord v najbolj množičnem druženju rdečelascev do zdaj. Lani se je prvega svetovnega dne rdečelascev udeležilo okoli 100 ljudi, letos si želi, da bi jih bilo petkrat več.

Vrhunec srečanja bo poziranje za skupinsko fotografijo. "Ob tem želimo svetu predati pozitivna sporočila o rdečelascih in vsem s to barvo las omogočiti, da se še bolj povežemo."

Na Irskem kar deset odstotkov rdečelascev

Rogers, ki sicer prihaja iz Severne Irske in ima seveda rdeče lase, pa ima še daljnosežnejše cilje. S sodobnimi tehnološkimi orodji razvija poseben zemljevid, s katerim želi izslediti in na njem označiti prav vsakega rdečelasca in rdečelasko na Zemlji, piše Deutsche Welle. Po raziskavah ima namreč le 0,6 odstotka svetovnega prebivalstva rdeče lase, čeprav se ti podatki od države do države močno razlikujejo. Na Irskem je tako na primer kar deset odstotkov ljudi rdečelascev.

"Želim si, da bi poznal vsakega rdečelasca na svetu, obenem pa poglobil raziskave o genu, ki določa našo barvo las," je dodal.

Tudi kraj srečanja – Hamburg – ni izbran naključno. Rogersov zemljevid rdečelascev je namreč pokazal, da jih med prvimi 10.000 rdečelasci, ki so se mu javili, neobičajno veliko živi prav v tem mestu in v drugih delih severne Nemčije.

Med najbolj znane rdečelasce sodijo Ed Sheeran, Julianne Moore, princ Harry, Nicole Kidman, Axl Rose, Tori Amos ...

A. P. J.