Kako je družabni kuža Gavel postal guvernerjev najboljši prijatelj

Kuža, ki je osvojil srca Avstralcev

11. junij 2017 ob 21:09

Sydney - MMC RTV SLO

Kuža Gavel je postal zvezda družbenih omrežij, potem ko ni prestal napornega treninga na pasji policijski akademiji, ker je bil preveč družaben. A prav zaradi svoje prijaznosti je dobil nove zadolžitve.

Namesto da bi se podil za nevarnimi nepridipravi, se je mali nemški ovčar raje družil z neznanci. Prav zato so avstralski policisti menili, da "ni sposoben za življenje na prvi bojni črti".

K sreči so ga vzgajali od šestega tedna starosti, zato se mu niso želeli popolnoma odreči in so mu dali novo službo. Postal je pasji namestnik v vladi Queenslanda.

"Prinesel je neizmerno veselje v življenje guvernerja, njegove žene, zaposlenih in tisoče obiskovalcev posestva," so po poročanju britanskega BBC-ja sporočili iz pisarne guvernerja Paula de Jerseyja.

Namesto da lovi nepridiprave, pozdravlja goste in turiste pred vladno palačo. "Upamo, da bo Gavel dolgo z nami," je dejal de Jersey za televizijsko postajo 7 News Brisbane.

