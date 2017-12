Kako kakovostno dizelsko gorivo točimo v Sloveniji?

Vpliv nizke temperature na dizelsko gorivo

3. december 2017 ob 06:26

Nizka temperatura zna pogosto povzročati nemalo težav tako osebnim kot tovornim dizelskim vozilom. A na slovenskem trgu so po novem na voljo tudi dizelska goriva premium, ki zmorejo čistiti motor, zagotavljati večjo moč, olajšajo hladni zagon motorja in s tem omogočajo boljše vozne lastnosti ter hkrati zmanjšujejo porabo goriva pri kritično nizki temperaturi, saj ohranjajo kakovostno delovanje motorja vse do -40 stopinj Celzija.

Pred tremi leti je odmevala novica, da so inšpektorji hrvaškega ministrstva za gospodarstvo ugotovili, da deset odstotkov vzorcev motornih goriv, ki so jih preverili na bencinskih črpalkah na Hrvaškem, ni ustrezne kakovosti. Takratni hrvaški minister za gospodarstvo je po razkritju inšpektorjev dejal, naj trgovci točijo le najkakovostnejše gorivo, saj jih bodo v nasprotnem dobili in kaznovali.

Ko zjutraj avto ne vžge

Kakšne težave oziroma okvare imamo lahko zaradi slabega dizelskega goriva, nam je razložil mehanik leta 2017 Robert Eržen iz Avtoservisa Eržen, ki pravi, da so nekateri dizelski modeli še danes zelo občutljivi na kakovost dizelskega goriva. Napaka zaradi točenja neustreznega dizelskega goriva je lahko tako velika, da je treba zamenjati celoten sistem, od cevi do šob in rezervoarja, kar lahko preseže vrednost clia 2, na primer. Tudi zato priporoča, da gorivo raje kot v južnejših državah točimo v Sloveniji. Lastnike vozil pa opozarja še na to, da na rednih servisih ne varčujejo pri vzdrževanju vozil: "Menjajo naj filter za nafto."

"Ko smo bili še del Renaultove mreže in so Renaulti vstopali na bosanski trg, je Renault predpisal, na katerih črpalkah lahko vozniki točijo gorivo, da je obveljala garancija," pravi Eržen, ki še pripomni: "Kakovost goriv se je pri nas v zadnjih letih izboljšala. Tudi pri avtomobilih, ki so imeli v preteklosti težave zaradi slabega dizelskega goriva, jih danes ne opažam več," še pravi mehanik in dodaja, da kljub obljubam proizvajalcev, da dizelsko gorivo vzdrži do 15 stopinj pod lediščem, nafta zmrzne že pri -12 ali celo -10 stopinjah Celzija. Prav zato tistim, ki imajo težave, priporoča uporabo dodatkov za gorivo, čeprav danes zanje poskrbijo že proizvajalci goriv sami.

Zakaj je nafta problematična?

Vozniki, ki so veliko vozili v tujini, predvsem v Avstriji in Nemčiji, so lahko opazili, da je pri severnih sosedih na voljo tudi dizelsko gorivo, ki obljublja boljše delovanje motorja in manjšo porabo, predvsem pa delovanje tudi pri do -40 stopinj Celzija.

Táko gorivo je zdaj na voljo tudi v Sloveniji. Ob predstavitvi smo se v Avtomobilnosti pogovarjali z vodjo inovacij in razvoja v OMV-ju Nikolaiem Schubertom. Predstavili so gorivo, ki se ponaša z občutno višjim cetanskim številom 57, ki zagotavlja boljše delovanje motorja in zmogljivost pri izredno nizkih temperaturah. Višje cetansko število in posledično večja zmogljivost motorja sta ključni odliki tega dizelskega goriva v primerjavi s klasičnimi dizelskimi gorivi na slovenskem trgu, pojasnjuje sogovornik.

Zakaj dizelsko gorivo povzroča težave pri nizki temperaturi? Schubert pravi, da so za novo dizelsko gorivo razvili povsem novo formulo, bistvo kakovostnega dizelskega goriva pri nizki temperaturi pa je, da se v plinskem olju izločajo kristali parafina. Parafin naftne rafinerije v plinsko olje dodajajo zato, da znižajo temperaturo samovžiga goriva, kar je pomembno za delovanje dizelskih motorjev. Vendar se pri nizki temperaturi iz goriva začnejo izločati mikroskopsko majhni kristali parafina. Če se temperatura še niža, se začnejo kristali združevati v skupine, te pa že lahko zamašijo dovod goriva k motorju. Zaradi teh fizikalno-kemijskih lastnosti plinskega olja vse naftne družbe v goriva, namenjena območjem z izrazito zimo oziroma nizkimi zimskimi temperaturami, dodajajo posebne dodatke – z njimi znižujejo tako imenovano temperaturo filtrirnosti.

Ključ ni le v nizki temperaturi

Niso pa ključni samo dodatki. "Spremenili smo osnovne stvari. Recept je povsem nov," pravi sogovornik in dodaja, da cilj ni bil le delovanje motorja do -40 stopinj Celzija, pač pa so preostale prednosti še mirnejši tek, čistejši izpuh, manjša poraba goriva in večja moč motorja.

Zaradi višjih stroškov proizvodnje je tako dizelsko gorivo 10 centov za liter nad modelsko ceno, ki velja za sicer klasično dizelsko gorivo v Sloveniji, pojasni direktorica OMV-ja Slovenija Vanja Lombar in dodaja, da bodo tovrstno gorivo kupovali tisti, ki cenijo kakovost, zanesljivo in udobno vožnjo, tisti, ki z avtomobilom prevozijo več kilometrov.

Pa smo Slovenci pripravljeni plačati več za gorivo? "Tega se še učimo, imamo ogromno povpraševanja pri tistih, ki vozijo po Evropi in sprašujejo, kdaj bo tako gorivo na voljo pri nas. Zdaj ga imamo in menimo, da je kar nekaj takih kupcev tudi pri nas," še pravi Vanja Lombar.

Se še splača vlagati v razvoj dizelskega goriva?

Zanimivo je, da proizvajalci energentov še vedno vlagajo velika denarja v razvoj bencinskega in tudi dizelskega goriva, čeprav je prav Slovenija skupaj s številnimi drugimi državami v Evropi in po svetu napovedala vojno dizelskim avtomobilom. Slovenska vlada predvideva, da bo na Slovenskih cestah do leta 2030 že več kot 200 tisoč popolnoma električnih avtomobilov oziroma priključnih hibridov.

"Dizelski motor in dizelsko gorivo ostajata pomemben del mobilnosti. Tako bo tudi v prihodnosti," odgovarja Schubert, ki pojasnjuje, da je dizelski motor še vedno tako učinkovit, da ga bodo avtomobilski proizvajalci razvijali še naprej. So pa zato moderni dizelski motorji postali zelo kompleksni, zato je vse pomembneje, kakšno dizelsko gorivo točimo. "To je bolj pomembno kot kdaj koli do zdaj. Naša strategija je zagotavljati tudi energente prihodnosti, na primer elektriko, vodik, plin, še dolgo pa bomo naprej razvijali tudi dizelsko gorivo in bencin."

Pri tem tesno sodelujejo prav z avtomobilsko industrijo. Sogovornik pravi, da zlahka pojasni, zakaj: "Zaživeli so testi porabe goriva in izpustov emisij v realnih razmerah. Kakovost goriva je zato bolj pomembna kot pred leti. Avtomobilski proizvajalci podrobno spremljajo kakovost goriva in vpliv na emisije."

Pod drobnogledom neodvisnih organizacij

Zato ekipe razvojnikov sodobnih motorjev vse tesneje sodelujejo z razvojniki goriv, ki preskušajo nove recepture in mešanice, s katerimi dosežejo v novih, zelo natančno krmiljenih motorjih z visoko natančnostjo vbrizga in sestave mešanice kar najboljši izkoristek, čistost zgorevanja in optimalno delovanje katalizatorjev. Več kot jasno je, da ambicioznih ciljev znižanja vrednosti izpustov v prometu avtomobilski industriji brez pomoči spremenjenega goriva ne bo mogoče doseči, sogovornik pa še dodaja, da njihovo gorivo v Avstriji preverjajo tudi potrošniške organizacije, kar je dobro, saj si želijo potrditev dobrih rezultatov tudi pri kakovostnih neodvisnih testih, ki bodo prepričali kupce, da v prihodnosti posežejo tudi po čistejših gorivih.

Daljši pogovor s sogovornikoma pa si lahko ogledate v spodnjih videoposnetkih.

Gregor Prebil