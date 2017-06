Kako naj se vleke prikolice loti začetnik?

Ko prtljago vlečete za avtomobilom

30. junij 2017 ob 07:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Začel se je čas počitnic, ko bomo potovali veliko pogosteje kot sicer. Med potjo na morje nam lahko v avtomobilu kaj hitro zmanjka prostora za vse potrebščine, zato je širitev prevozniških zmogljivosti nujna, pri tem pa prav pride tudi tako velik pripomoček za povečanje zmogljivosti, kakršna je avtomobilska prikolica.

A zadeva vendarle ni tako preprosta, kot se zdi na prvi pogled, in upoštevati je treba veliko stvari. Najprej moramo na vlečni avtomobil seveda vgraditi snemljivo vlečno kljuko, kar nam lahko naredijo v strokovni delavnici. Če že vnaprej vemo, da jo bomo večkrat potrebovali, vlečno kljuko lahko kupimo tudi v okviru dodatne opreme avtomobila. V svoji ponudbi jo imajo vsi ali pa skoraj vsi proizvajalci avtomobilov. Vlečna kljuka mora seveda ustrezati strogim merilom, prav tako pa tudi prikolica, ki mora skladno s predpisi opravljati tudi redne tehnične preglede.

Vleka je odvisna predvsem od avtomobila

Prikolica mora biti predvsem homologirana in tehnično brezhibna, pri tem pa je najpomembnejša povezava prikolice z avtomobilom, torej vlečno rudo in sklopka, prema, zavorni sistem, če ga prikolica ima, in svetlobna telesa. Za vožnjo prikolice z največjo skupno maso do 750 kilogramov lahko uporabimo tretjo registrsko tablico vlečnega avtomobila, če pa ima prikolica lastno naletno zavoro in so njene prevozniške zmogljivosti večje, mora imeti posebno tablico.

Seveda ni pomembna le skupna dopustna teža prikolice, ampak mogoče pomembnejšo vlogo igrajo prevozniške zmogljivosti vlečnega avtomobila, ki so v mnogih primerih lahko veliko manjše. Marsikateri avtomobil prikolice celo sploh ne sme vleči. Vlečni avtomobil vsekakor ne sme biti prelahek ali prešibak, prav tako pa mora imeti dobre gume, sklopko in zavore, saj je okvara avtomobila med vleko lahko zelo neprijetna zadeva. Če z njimi ni mogoče videti mimo prikolice, je treba razširiti tudi vzvratna ogledala.

Izkušnje so zelo dobrodošle

Kdor vozi avtomobil s prikolico, mora poleg tega pomisliti, ali njegovo vozniško dovoljenje sploh ustreza takšni kombinaciji. Prikolica lahko namreč vlečno vozilo hitro poviša za eno ali celo več kategorij.

Kdor ima izkušnje v vožnji prikolice, zgornje podatke tako ali tako pozna, kdor pa je v vožnji prikolic brez izkušenj ali začetnik, bi pred prvo vožnjo lahko opravil nekaj vaje. Na prikladnem dvorišču, parkirišču ali kjer koli zunaj gostega prometa se je treba privaditi težjemu speljevanju in zaviranju, ki izvirata iz povečane teže vozila, privaditi se je dobro tudi širini prikolice in dolžini celotnega sklopa, neprestano pa je treba tudi gledati v vzvratna ogledala, ki jih je najbolje nastaviti tako, da vidite, kje se kotalijo kolesa prikolice in kje so njeni robovi. Zamotana je tudi vzvratna vožnja, saj se prikolica običajno premika ravno v nasprotno stran kot avtomobil, česar se je dobro privaditi v okolju brez dodatnega prometnega stresa. Tudi to težave so nekateri proizvajalci začeli reševati z elektronskimi pripomočki za pomoč pri vožnji prikolice, a so z njimi zares opremljeni le redki avtomobili.

Posebnosti vožnje

In kaj je dobro upoštevati med samo vožnjo? Speljevanje zahteva odločnejše dodajanje plina in spretnejše, a nikakor počasnejše spuščanje sklopke, ki je zelo obremenjena in se lahko hitro pregreje. Vožnja naj bo čim bolj enakomerna in brez sunkovitosti, prav tako pa tudi zaviranje, zato pred seboj vedno imejte dovolj varnostne razdalje. Izogibajte se prehudim klancem, če pa se morate nanje vzpeti, vozite v ustrezno nizki prestavi in nadzirajte temperaturo hladilne tekočine. Med spustom prav tako izberite ustrezno prestavo, da bo čim več zavornega dela opravil motor. Če boste zavirali samo z zavorami, se lahko te hitro pregrejejo in izgubijo učinkovitost. Vozite z zmerno hitrostjo. Pri preveliki hitrosti je nevaren predvsem bočni veter, ki lahko prikolico spravi iz ravnotežja, izgubo ravnotežja pa lahko povzroči še marsikatera druga okoliščina. V ovinkih posnemajte tovornjake. Lok, ki ga opravi vlečni avtomobil, mora biti namreč tako velik, da notranje kolo prikolice v ovinku vedno ostane na cesti. Izogibajte se ozkih ovinkastih cest in slepih ulic.

Praktične izkušnje s cest

In kakšna je statistika nezgod, ki se zgodijo med vožnjo prikolic? Na policiji so nam povedali, da posebne evidence tovrstnih nesreč ne vodijo, zato pa so nam z DARS-a sporočili, da vleka prikolic načeloma ni izstopajoč problem in so dogodki z njimi zares redki. Vse pogosteje opažajo predvsem prekoračitev največje dovoljene teže, ki jo za določeno vlečno vozilo predpisujejo proizvajalci. Tu gre predvsem za avtomobile, ki iz Italije potujejo v vzhodnoevropske države. Na širšem območju Murske Sobote so imeli celo primer, ko je skupna teža romunskega kombija s prikolico znašala 11 ton. Sicer pravijo, da je, tako kot pri vseh drugih vozilih, pomembno, da je prtljaga na prikolicah primerno pritrjena in zavarovana, da sta vlečno in priklopno vozilo tehnično brezhibna in da nista preobremenjena.

Matija Janežič