Kako se je Mercedes pobral po polomu razreda A

20. obletnica prevračanja mercedesa razreda A

4. november 2017 ob 08:59

Stuttgart - MMC RTV SLO

Ob 20. obletnici prevračanja Mercedesovega razreda A na losovem testu je član takratnega Mercedesovega vodstva spregovoril o tistih trenutkih in o reševanju krize brez primere v zgodovini trikrake zvezde.

Zdaj upokojeni Juergen Hubbert je bil leta 1997 na čelu Mercedesovega avtomobilskega oddelka. Je eden izmed mož, ki so na svoji koži občutili pritiske ob medijsko izjemno odmevnem neuspehu modela razreda A. Mercedesov najnovejši in najmanjši model z inovativno zasnovo se je namreč na losovem testu, ki so ga izvedli švedski novinarji, neslavno prevrnil.

Pred lansiranjem so pri Mercedesu izvedli najrazličnejše teste, a losovega, ki vključuje ekstremni slalom pri velikih hitrostih, niso poznali in niso bili edini.

Ob tem se Hubbert spominja, da je bil to do takrat Mercedesov največji polom. O prevračanju so izvedeli na predstavitvi Maybachove limuzine v Tokiu in še isti dan poleteli proti Nemčiji. Vedel je, da je to zelo slabo, saj so v avtomobil vložili veliko let dela, toda ni si mislil, da bo dogodek odmeval po vsem svetu.

Sledilo je več neprespanih noči, saj so mu po glavi rojile misli o mogočih tehničnih rešitvah, o reševanju ugleda znamke in o morebitnem koncu njegove kariere z vsemi posledicami, ki jih lahko prinese.

Konferenčno sobo ob njegovi pisarni so spremenili v krizni štab, kjer so nekaj tednov preživljali dneve in noči, asistenti pa so skrbeli za hrano in pijačo. Ohranili so mirno kri in se odločili za strategijo odkritosti pred javnostjo, kar se je izkazalo za ključ do uspeha. Potrebno je bilo vpoklicati 17 tisoč že proizvedenih avtomobilov razreda A, jih opremiti s sistemom ESP ter nato avtomobil znova spraviti v prodajo s serijsko vgrajenim sistemom ESP.

Odstopa niso sprejeli

Ob neverjetnem polomu je Hubbert takratnemu predsedniku uprave Juergnu Schreppu ponudil svoj odstop, a ga je ta zavrnil in mu naročil, naj zadevo popravi. Tako se je tudi zgodilo. Mercedes je po ponovnem lansiranju avtomobila celo povečal svoj ugled, sistem ESP pa je doživel preboj in pozneje pomagal rešiti veliko življenj.

Martin Macarol