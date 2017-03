Kako Slovaki v Žilini vsakih 57 sekund izdelajo eno vozilo

Reportaža: Obisk tovarne Kia Motors v Žilini na Slovaškem

3. marec 2017 ob 06:30

Žilina - MMC RTV SLO

Obiskali smo Žilino, eno izmed treh slovaških mest, kjer izdelujejo avtomobile. Kia je tam izdelala že več kot 2,6 milijona vozil. Četrto tovarno, kjer bo kmalu svoje modele izdeloval Jaguar Land Rover, še gradijo. Preverili smo, kako iz bal jekla nastanejo Kijini modeli sportage, venga in cee'd.

Korejski velikan Kia Motors se je moral pred dobrim desetletjem odločiti, kje v Evropi bo gradil tovarno. V igri so bile Madžarska, Poljska in Slovaška.

Odločili so se za zadnjo in ob izdatni subvenciji Slovaške, ki je v zemljišča in infrastrukturo vložila več kot 100 milijonov evrov, zgradil eno izmed najsodobnejših tovarn avtomobilov v Evropi, kjer izdelujejo tri karoserijske izvedenke modela cee'd, enoprostorca vengo, ki ga bo kmalu na proizvodnem traku zamenjal mali križanec in najpomembnejši Kijin model v Evropi, športni terenec sportage. Ta trenutno predstavlja skoraj dve tretjini proizvodnje.

V tovarni, ki jo sestavljajo obrat stiskalnice, karoserije, lakirnice in montaža, izdelujejo tudi šest motorjev. Tako za kie kot za modele „mame“ Hyundaia, ki ima tovarno nedaleč stran v Nošovicah na Češkem. Od tam v Žilino dostavljajo menjalnike.

3.800 delavcev dela v treh izmenah

Kia je v dobrem desetletju v tovarno v Žilini vložila več kot 1,7 milijarde evrov in izdelala več kot 2,6 milijona avtomobilov ter skoraj štiri milijone motorjev. V tovarni v treh izmenah dela približno 3.800 delavcev. V naši edini tovarni avtomobilov, v Revozu v Novem mestu, je bilo konec lanskega leta zaposlenih dva tisoč ljudi. V Žilini v povprečju vsakih 57 sekund nastane en avtomobil, to pomeni skoraj 1.400 avtomobilov na dan. 2016 je bilo rekordno leto, ko so izdelali 339.500 avtomobilov.

Ob obisku tovarne smo se prepričali, kako nastane avtomobil. Pot od neobdelanega materiala do končne oblike se začne v stiskalnici. Tam so nas pričakale ogromne bale jekla, ki ga je treba razrezati, obdelati in oblikovati. Polovico jekla je iz lastne proizvodnje. Hyundai ima namreč veliko podjetje za pridelavo jekla. Preostalo jeklo dobijo od domačih in drugih evropskih dobaviteljev.

Visoka stopnja robotizacije

Za razrez in oblikovanje jekla skrbijo veliki in glasni stroji. Vsakih 20 sekund nastane posamezen kos avtomobilske karoserije, to pomeni okoli pet milijonov večjih kosov na leto. Ko so posamezni deli karoserije, kot so vrata, pokrov motorja in prtljažnika, streha, razrezani in obdelani, jih je treba pravilno razvrstiti, oštevilčiti in skladiščiti. Pomembno je pravilno kodno oštevilčenje regalov, saj v tovarni izdelujejo pet različnih modelov avtomobilov, ki se med seboj razlikujejo tudi po tem, ali imajo volan na levi ali na desni strani. Vozila namreč izvažajo v 95 različnih držav po vsem svetu.

Naslednja postaja je karoserija. To je mesto, kjer vladajo roboti. V tovarni jih je skoraj 500, večina prav v karoseriji, kjer pomagajo narediti na tisoče natančnih varov. Tako posamezne kose sestavijo v celoto. Pri tem je pomemben nadzor, saj na eni liniji nastaja pet različnih karoserij. Pri nadzoru ljudem pomagajo roboti. Avtomobile naključno izločajo iz proizvodnje linije. Robotske roke s posebnimi iglami s tipanjem po celotni karoseriji v dolgotrajnem postopku, ki traja nekaj ur, ugotavljajo, ali oblika karoserija ustreza kakovostnim merilom. V tovarni so nam povedali, da bi lahko naenkrat izdelovali do osem različnih oblik oziroma modelov.



Tretja postaja je lakirnica z 80 roboti in posebnim 360-stopinjskim rotacijskim sistemom za barvanje. Tako nanašajo več kot 10 različnih barv.

Nadzor ključnega pomena

Ko je ogrodje sestavljeno in pobarvano, morajo vanj vgraditi podvozje, izpušni sistem, armaturno ploščo, žaromete, sedeže in vse druge sestavne dele avtomobila. Pri tem se modeli med seboj barvno razlikujejo z zaščitno plastiko. To je v pomoč številnim nadzornikom na proizvodni liniji, ki lahko v vsakem trenutku avtomobil s pomočjo robota izločijo iz proizvodnega traku. Zanimivo je, da je večina nadzornikov žensk. Slovaki pravijo, da so bolj natančne od moških. Če ugotovijo, da lahko napako odpravijo v manj kot minuti, avtomobil ostane na traku. Tudi v montaži pomagajo pri delu roboti. Tako je pri vstavljanju vetrobranskega stekla ali podvozja, kjer samovozeči voziček pripelje praktično celotno podvozje pod dvignjeno karoserijo. Delavci vse skupaj privijačijo in sestavijo.

Ko je avtomobil sestavljen, sledita še končno preverjanje in prvi zagon motorja. V vozilo natočijo tekočine, vključno z okoli šestimi litri goriva. Preverijo vodotesnost, na posebni 3,5-kilometrski stezi v bližini tovarne pa naključno izbrane modele preizkusijo tudi med vožnjo. Kot zanimivost, od začetka do konca proizvodne linije avtomobil prepotuje 3,5 kilometra.

Avtomobile naložijo na vlak

Na koncu veliko večino vozil naložijo na vlak v neposredni bližini tovarne. Dva vlaka in 90 prevoznikov vsak dan razpošljejo 1.400 vozil v 95 držav. Od leta 2006 je Kia največ vozil poslala v Rusijo (18 %), Veliko Britanijo (12 %), Nemčijo (9 %), Španijo (6 %) in Italijo (6 %). V teh desetih letih je bil najbolj priljubljen model cee'd, ki predstavlja 45 odstotkov vseh do zdaj proizvedenih vozil. Sledi mu sportage, trenutna evropska uspešnica. Najbolj priljubljene barve med kupci so črna, bela in srebrna. Med motorji je najbolj iskan 1,6-litrski CRDi-dizelski motor, ki predstavlja 20 odstotkov celotne proizvodnje, čeprav večino od 3,9 milijona motorjev predstavljajo bencinski motorji (53 odstotkov). Skoraj pol teh motorjev je bilo doslej namenjenih tovarni Hyundai v češkem mestu Nošovice.

V Žilini so izdelali tudi posebej prirejena vozila za slovaško in poljsko policijo, češko pošto, slovaško podružnico mednarodnega podjetja za najem vozil, največjega poljskega farmacevtskega proizvajalca in poljskega mobilnega operaterja.

V zadnji Avtomobilnosti smo se oglasili iz Žiline na Slovaškem, kjer smo si ogledali proizvodnjo avtomobilov v tovarni Kia Motors.

Gregor Prebil