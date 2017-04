Kako v Hollywoodu ohraniti dolgo zvezo? Ne se poročiti.

Kurt Russell in Goldie Hawn o prvem zmenku

22. april 2017 ob 14:45

Los Angeles

Goldie Hawn in Kurt Russell sta eden tistih redkih zvezdniških parov, ki jim je uspelo. Celo v Hollywoodu, kjer so srečne dolgoletne zveze redkost. Igralca so že večkrat vprašali, kaj je njuna skrivnost, in odgovor ostaja - da se nikdar nista poročila.

"Če bi se poročila, bi bila do zdaj že davno ločena," je odgovor 71-letne Hawnove, ki je s 66-letnim Russllom v zvezi že vse od leta 1983.

Igralca sta se spoznala na snemanju vojne drame Swing Shift, a do zdaj prav veliko podrobnosti svoje zveze medijem nista razkrila. Do zdaj. Russell je namreč med promocijo filma Hitri in drzni 8 spregovoril o precej žgečkljivem in burnem prvem zmenku s Hawnovo.

Ker je imel Russell v Swing Shiftu vlogo glasbenika, ki osvoji lik, ki ga je upodabljala takrat 38-letna Hawnova, se je ona domislila, da bi se za vlogi najbolje pripravila, če bi šla plesat, po možnosti na sving - kot njuna lika v filmu. Russell se je takoj javil, da poišče tak lokal. "Playboy Club je bil edini lokal, ki je takrat imel svingovske večere. Tako da sva šla v Playboy Club in takoj sva se ujela in se neznansko zabavala," je povedal Russell v pogovorni oddaji Harryja Connicka mlajšega.

Buren večer

Po plesu se je par strinjal, da "večera še ni konec" in da zamenjata lokacijo. Domenila sta se, da odideta do hiše, ki jo je Hawnova pred kratkim kupila, da bi jo prenovila. A ker igralka ni imela s seboj ključa, sta bila golobčka primorana v njeno novo domovanje vlomiti. "Nazadnje sva našla pot navzgor, se razgledovala po namišljenem pohištvu, stopila v namišljeno spalnico in kar naenkrat sva prav nič namišljeno seksala," se je v smehu spominjal Russell.

A par je med njunimi dejavnostmi prekinila policija, ki se je odzvala na poročila o vlomu. A tudi ta nevšečnost zagretih zvezdnikov ni zmotila. "Čeprav je bil incident bizaren in čuden, sva preprosto nadaljevala v hotelski sobi. In to je bil najin prvi zmenek. Bilo je zelo zabavno, lahko vam povem. Kar ne morem verjeti, da je od tega že toliko let."

"Odločila sem se, da ostanem. Kurt se je odločil enako."

Hawnova, ki jo bomo v kratkem gledali v komediji Snatched kot mamo Amy Schumer, je sicer že lani v oddaji Loose Women razkrila, zakaj se z Russllom nista nikdar poročila. "Že davno bi bila ločena, če bi se. Zakon je zanimiva psihološka reč. Če se moraš počutiti zvezan z nekom, potem je pomembno, da se poročiš. Če si neodvisen, če imaš dovolj denarja in občutka neodvisnosti in imaš rad svojo neodvisnost, je nekaj psihološkega na tem, da se ne poročiš, ker ti daje svobodo za sklepanje takih ali drugačnih odločitev. Kar se mene tiče, sem se odločila, da ostanem. Kurt se je odločil, da ostane, in obema je ta odločitev všeč."

Hawnova je imela sicer z zakonom slabe izkušnje - pred Russllom je bila poročena dvakrat - in prav tolikokrat ločena. Njen prvi mož je bil plesalec Gus Trikonis, njen drugi pa glasbenik Bill Hudson, s katerim je imela dva otroka, igralca Oliverja in Kate.

Od Hudsona se je ločila leta 1982, naslednje leto pa spoznala Russlla, s katerim je vzgajala oba otroka, v zvezi pa se je igralcema rodil še sin Wyatt. Russell je bil pred Hawnovo poročen enkrat, z igralko Season Hubley, v štiri leta dolgem zakonu pa se jima je rodil sin Boston.

