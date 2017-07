Kako v Wimbledonu dobiti vstopnico na igrišče? Z glasnimi nasveti s tribune.

Kim Cjisters na igrišče povabila gledalca

16. julij 2017 ob 18:21

Čeprav je gledanje športov v živo zabavno, pa se športniki velikokrat soočajo z vzkliki s tribun, saj so gledalci vedno polni nasvetov. Srečnež v Wimbledonu je zaradi tega dobil povabilo na igrišče.

Trenutek so tuji mediji že označili za enega izmed najzabavnejših na letošnjem turnirju. Chris Quinn je z glasnimi vzkliki s tribune poskušal glede pravilnega servisa "svetovati" belgijski tenisačici Kim Cjisters, ki je bila sredi tekme dvojic.

Tenisačica se na vzklike s tribune ni odzvala z jezo, temveč je oboževalcu dejala, "naj potem to poskuša narediti on" in ga povabila na igrišče. Gledalec seveda ni bil oblečen v belo, kot sicer velja po strogih pravilih Wimbledona, zato mu je posodila svoje krilo, ki mu ga je pomagala tudi obleči.

Ko so mu priskrbeli še belo majico, je Cjistersova servirala, Quinnu pa je njen servis uspelo celo ubraniti. Nato je prosil še za eno priložnost, ko pa mu teniške žogice več ni uspelo odbiti. Na koncu so se vsi skupaj še fotografirali, Quinn pa je na Twitterju zapisal, da bo teniško krilo prodal in denar namenil v dobrodelne namene.

