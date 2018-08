Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Čeprav se mnogim zastavlja vprašanja, zakaj je Trump v prvi vrsti sploh dobil zvezdo, so v hollywoodski gospodarski zbornici pojasnili, da je ni dobil po zaslugi svojega resničnostnega šova, ampak zaradi producentskega dela pri tekmovanju za Miss Uniiverse. Foto: AP Sorodne novice Foto: Nepridiprav uničil Trumpovo zvezdo Foto: Na Pločniku slavnih sije tudi zvezda Mini Miške Dodaj v

Kako znana imena dobijo svojo zvezdo na Pločniku slavnih?

Pred podelitvijo je treba odšteti 40.000 dolarjev

8. avgust 2018 ob 17:49

Los Angeles - MMC RTV SLO

Pločnik slavnih, ki ga letno obišče več kot deset milijonov turistov, je zagotovo ena večjih znamenitosti Los Angelesa, a zvezde se ne da dobiti kar tako.

Pločnik slavnih se je ta teden v središču pozornosti znašel zaradi Donalda Trumpa. Njegova zvezda je bila namreč od leta 2016 večkrat tarča napada, mestni svet v Zahodnem Hollywoodu pa je ped dnevi soglasno podprl predlog o odstranitvi njegove zvezde. Trump je sicer zvezdo dobil po zaslugi svojega producentskega dela pri tekmovanju za Miss Universe.

Odločitev sicer še ni dokončna, zvezda pa bo po vsej verjetnosti ostala, saj do zdaj niso odstranili še nobene. Tudi pozivi, naj odstranijo zvezdi Billa Cosbyja in Kevina Spaceyja so namreč naleteli na gluha ušesa.

Zvezdniki morajo seči v žep

Čeprav se je na Pločnik slavnih do zdaj vpisalo že več kot 2.600 zvezdnikov, ki so na poseben način zaznamovali zabavno industrijo, to ne pomeni, da je priti do zvezde popolnoma preprosto.

Marsikdo ne ve, da mora zahtevek za dodelitev zvezde vložiti zvezdnik sam, če pa to v njegovem imenu storijo oboževalci, morajo zahtevku priložiti še pismo, iz katerega je razvidno, da se zvezdnik z začetkom postopka za dodelitev zvezde strinja. Zahtevek nato roma na hollywoodsko gospodarsko zbornico, ki glasuje o dodelitvi zvezde.

Če zbornica odobri zvezdo na Pločniku slavnih, mora zvezdnik pred podelitvijo zvezde seči v žep in hollywoodskemu zgodovinskemu skladu, ki skrbi za postavitev in vzdrževanje zvezd, nakazati 40.000 dolarjev. Pogoj za dodelitev zvezde je tudi prisostvovanje pri odkritju zvezde. George Clooney je ravno zaradi tega ostal brez zvezde, saj se odkritja ni želel udeležiti.

Vsako leto prejmejo okoli 200 prošenj

Čeprav za zvezde niso zaprosili sami, na Pločniku slavnih lahko vidimo tudi zvezde, posvečene fiktivnim likom, med drugim imajo svojo zvezdo Miki Miška, Shrek, Mupetki in Godzilla.

Za postavitev njihovih zvezd se na lastno pest odloči hollywoodska gospodarska zbornica. Ta sicer vsako leto prejme okoli 200 zahtevkov za dodelitev zvezde, med njimi nato izbere od 20 do 24 kandidatov, vsako leto pa eno zvezdo podeli tudi posmrtno.

Ideja sega v leto 1953

Ideja za Pločnik slavnih sega v leto 1953, ko se je takratni predsednik hollywoodske gospodarske zbornice E. M. Stuart odločil, da bi z zvezdami počastili "tovarno sanj". Leta 1958 so izbrali pet naključnih imen iz sveta zabavljaštva, prvo zvezdo na pločniku pa so leta 1960 posvetili režiserju Stanleyju Kramerju.

V dolgi zgodovini Pločnika slavnih so ukradli štiri zvezde, in sicer zvezdo Jamesa Stewarta, Kirka Douglasa, Gena Autryja in Gregoryja Pecka. Kljub nekaterim spornim zvezdam nas lahko tolaži dejstvo, da vsaj za zdaj Pločnik slavnih ostaja brez imen iz resničnostnih šovov. "Če bodo resničnostni zvezdniki nominirani ali pa bodo celo osvojili emmyja, oskarja ali grammyja, bomo o njih začeli razmišljati. Torej takrat, ko bodo postali resni igralci ali pevci," je za CNN pojasnila Ana Martinez, tiskovna predstavnica hollywoodske gospodarske zbornice.

Sa. J.