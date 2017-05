Kam se Evrovizija seli prihodnje leto?

Finale izbora Pesmi Evrovizije

13. maj 2017 ob 07:56,

zadnji poseg: 13. maj 2017 ob 08:13

Kijev - MMC RTV SLO

Zvečer bo jasno, kdo izmed 26 predstavnikov držav na izboru za Pesem Evrovizije je oz. bo najbolj prepričal strokovne komisije in gledalce po Evropi.

V finalnem večeru 62. Pesmi Evrovizije se bo predstavilo po 10 najbolje uvrščenih izvajalcev iz obeh predizborov ter predstavniki "petih velikih", ki v malho EBU-ja prispevajo največ (Velika Britanija, Nemčija, Francija, Italija in Španija), in gostiteljice Ukrajine. V Kijev je, kot je znano, lani glasbeni izbor pripeljala Džamala, tako da ukrajinska prestolnica izbor gosti drugič v 12 letih.

Po drugem predizboru so člani organizacijskega odbora določili vrstni red izvajalcev glede na pesem oz. nastop, tako da bo najbolj gledan glasbeni večer še bolj zanimiv. Tako bomo nocoj slišali predstavnike Izraela, Poljske, Belorusije, Avstrije, Armenije, Nizozemske, Moldavije, Madžarske, Italije, Danske, Portugalske, Azerbajdžana, Hrvaške, Avstralije, Grčije, Španije, Norveške, Velike Britanije, Cipra, Romunije, Nemčije, Ukrajine, Belgije, Švedske, Bolgarije in Francije.

Prizorišče vseh treh večerov letošnjega izbora za Pesem Evrovizije 2017 je International Exhibition Centre v Kijevu, ki sprejme 11.000 gledalcev. Vse tri večere pa prvič v zgodovini prireditve vodijo trije moški — Oleksandr Skičko, Volodimir Ostapčuk in Timur Mirošničenko, za slovenske gledalce pa bo tudi nocojšnji prenos komentiral Andrej Hofer.

Kot je znano, se slovenskemu predstavniku Omarju Naberju s skladbo On My Way ni uspelo uvrstiti v finale, vseeno pa bo Slovenija sodelovala pri izbiranju nove evrovizijske zmagovalne pesmi in s tem prizorišča prihodnjega glasbenega izbora. Svoje točke so že v petek zvečer na generalki podelili člani strokovnih komisij - slovensko so sestavljali Darja Švajger, Nika Zorjan, Martin Štibernik - Mistermarsh, Gaber Radojevic in Jernej Dirnbek. Gledalke in gledalci pa bodo svoje povedali nocoj.

Točke slovenskega glasovanja bo v neposrednem prenosu v Kijev sporočila tv-voditeljica in igralka Katarina Čas.

Vrstni red nastopajočih v finalu

1. IZRAEL: IMRI - I Feel Alive

2. POLJSKA: Kasia Moś - Flashlight

3. BELORUSIJA: Naviband - Story of My Life

4. AVSTRIJA: Nathan Trent - Running On Air

5. ARMENIJA: Artsvik - Fly With Me

6. NIZOZEMSKA: OG3NE - Lights and Shadows

7. MOLDAVIJA: Sunstroke Project - Hey Mamma

8. MADŽARSKA: Joci Pápai - Origo

9. ITALIJA: Francesco Gabbani - Occidentali's Karma

10. DANSKA: Anja - Where I Am

11. PORTUGALSKA: Salvador Sobral - Amar Pelos Dois

12. AZERBAJDŽAN: Dihaj - Skeletons

13. HRVAŠKA: Jacques Houdek - My Friend

14. AVSTRALIJA: Isaiah - Don't Come Easy

15. GRČIJA: Demy - This is Love

16. ŠPANIJA: Manel Navarro - Do It For Your Lover

17. NORVEŠKA: JOWST - Grab The Moment

18. VELIKA BRITANIJA: Lucie Jones - Never Give Up On You

19. CIPER: Hovig - Gravity

20. ROMUNIJA: Ilinca ft. Alex Florea - Yodel It!

21. NEMČIJA: Levina - Perfect Life

22. UKRAJINA: O.Torvald - Time

23. BELGIJA: Blanche - City Lights

24. ŠVEDSKA: Robin Bengtsson - I Can't Go On

25. BOLGARIJA: Kristian Kostov - Beautiful Mess

26. FRANCIJA: Alma - Requiem

T. K. B.