Kam so izpuhteli milijoni Mel B?

Pevka se ločuje od svojega drugega moža

4. julij 2017 ob 17:17

Los Angeles - MMC RTV SLO

Po uspehu, ki ga je dosegla s skupino Spice Girls, se je zdelo, da je Mel B preskrbljena do konca življenja, toda kot je priznala na losangeleškem sodišču, je zapravila vseh 43 milijonov evrov svojega premoženja.

Scary Spice je trenutno na sodišču, kjer se ločuje od producenta Stephena Belafonteja. Tema obravnav je tudi delitev premoženja in kot je povedala njena odvetnica Jacalyn Davis, so jo "lahkomiselne življenjske odločitve" pripeljale do finančnih težav. "Na koncu leta nista nikoli imela dovolj denarja, da bi plačala davke," je še dodala Davisova po poročanju spletne strani Daily Mail.

Belafonte, ki trenutno nima osebnega prihodka, namreč na sodišču zahteva finančno podporo in pokritje sodnih stroškov, kar bo zneslo okoli 100.000 evrov. Ob tem njegov odvetnik vztraja, da Mel B kot sodnica v šovu Amerika ima talent zasluži okoli 210.000 evrov na mesec.

Vendar je drag življenjski slog zahteval svoj davek. Kot so zapisali pri Daily Mailu je par v času zakona zapravil tudi okoli 220.000 evrov za nakup oboroženega avtomobila. Na počitnice sta hodila z zasebnimi letali in najemala vile s služabniki.

V njeni zbirki nakita najdemo velike diamantne prstane, v omari pa ima dovolj oblikovalskih torbic, da bi lahko z njimi napolnili butik. Prav tako pa so tu še bogata darila, ki jih ji je poklonil Belafonte – med njimi zasebni otok in zabavo presenečenja s sloni, ki jo je priredila Mel B za Belafonteja.

Otroci in nekdanji partnerji

Svoj davek pa terjajo tudi otroci, natančnejše njihove šolnine. Melina hčerka Pheonix Chi je pred kratkim zaključila šolanje na srednji šoli v Beverly Hillsu, ki so jo obiskovali tudi Carrie Fisher, Nicolas Cage in Angelina Jolie. Njuni mlajši otroci pa obiskujejo zasebne šole, kjer šolnine nanesejo okoli 27.000 evrov na leto. Precejšnji strošek je za Mel B predstavljala ločitev od plesalca Jimmyja Gulzarja leta 2000. Takrat mu je morala plačati skoraj 1,8 milijona evrov za preživnino.

A pevka nima zgolj težav z ločitvijo, slabo kaže tudi njenim podjetjem. Ena izmed njenih firm Moneyspider Productions ima na računu nekaj več kot tisoč evrov. Sicer je še vedno 20-odstotna lastnica podjetja Spice Girls Limited, ki pa je bilo avgusta 2016 vredno okoli 130.000 evrov.

K. K.