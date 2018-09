Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Festival, ki vsako leto privabi več kot 30.000 obiskovalcev, so uradno odprli v petek. Dogajanje na glavenm odru je tokrat zaradi gradbenih del na Glavnem trgu organizirano na Trgu prijateljstva. Foto: BoBo Sorodne novice Druga podoba narodno-zabavne glasbe: havajske srajce in kratka krila Po Kamniku bo zadonela harmonika, ples v narodnih nošah Dodaj v

Kamnik gosti festival, ki ga je na svoj seznam uvrstil tudi britanski The Guardian

Največji etnološki festival v Sloveniji

7. september 2018 ob 13:02

Kamnik - MMC RTV SLO, STA

Kamnik gosti že 48. Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine, festival bo vrhunec dosegel v nedeljo s povorko narodnih noš.

Kamnik bo do nedelje v znamenju tradicije, nastopov folklornih skupin in zabave. Festival, ki velja za največji etnološki festival v Sloveniji, je pritegnil tudi zanimanje britanske javnosti. Britanski medij The Guardian je Dneve narodnih noš in oblačilne dediščine namreč uvrstil med 20 najboljših tradicionalnih festivalov v Evropi.

Festival, ki se je uradno začel v petek, spremljajo štiri razstave - razstava Markova herbija v prostorih Občini Kamnik, Zakladi hrvaške oblačilne in nesnovne dediščine v Galeriji Miha Maleša, razstava spodnjega perila Spodi n'č, gor pa b'l mau v Galeriji Dika in razstava Le kam sodi ta obleka, ki jo gosti Galerija nad Kavarno Veronika.

V soboto bo potekalo tekmovanje harmonikarjev za pokal narodnih noš, v nedeljo dopoldne pa so na programu nastopi tujih folklornih skupin. Tradicionalna nedeljska povorka se bo začela ob 15. uri.

Začetki festivala segajo v leto 1966

Začetki znane kamniške prireditve segajo v leto 1966, ko so Kamničani organizirali Dan narodne noše, v kasnejših letih pa je prireditev nekajkrat zamenjala ime.

Vsako leto na zadnji dan festivala že tradicionalno poteka povorka narodnih noš. Na njej sodeluje okoli 2.000 posameznikov, ki se za to priložnost posebej pripravljajo tudi več dni pred prireditvijo.

Sa. J.