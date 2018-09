Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Ralph Lauren je ikona ameriške mode. Foto: Getty Images Kate Capshaw in Steven Spielberg ter Rosie Huntigton-Whiteley. Slovesnosti so se udeležile številne zvezde. Foto: Getty Images Dodaj v

Kanye, Šarapova, Oprah ... Ikona ameriške mode združila zvezdnike z vsega sveta

50 let kariere Ralpha Laurena

10. september 2018 ob 18:32

New York - MMC RTV SLO

Modni oblikovalec Ralph Lauren proslavlja 50. obletnico kariere, ob tem jubileju pa so se mu prišle poklonit zvezde z različnih področij.

Ne le njegovi modni kolegi, ameriški oblikovalci Michael Kors, Tommy Hilfiger, Donna Karan, Alexander Wang, Diane von Furstenberg, in manekenke, ki so njegove kreacije nosile neštetokrat, med njimi Lily Aldridge, Rosie Huntington-Whiteley in Iman, ter urednica Vogua Anna Wintour ...

Laurenovo vabilo na revijo ob praznovanju okrogle obletnice so sprejeli tudi igralci in igralke, športniki in glasbeniki, med njimi: Bruce Springsteen, Pierce Brosnan, Robert De Niro, Steven Spielberg, Tony Bennett, Tom Hiddleston, Nick Jonas, Marija Šarapova, Blake Lively, Anne Hathaway, Hillary Clinton ...

Najprej je bila na vrsti revija v osrčju Centralnega parka, kjer oblikovalec najraje preživlja čas, trajala je slabe pol ure, razdelili pa so jo na dva dela. Nato je sledila večerja, na kateri je spregovorila tudi slavna voditeljica Oprah Winfrey, povedala je, da pri Ralphu Laurenu ne gre le za modo: "Pravi razlog, zakaj smo vsi tukaj, ni revija, temveč si to ti. Vsi smo tu, da slavimo Ralpha Laurena, 50 let ustvarjanja tvojih sanj. Tvoje kreacije predstavljajo celovitost, besedo, ki jo v teh dneh najbolj potrebujemo. Tu smo, da bi se ti zahvalili, ker se nisi odrekel svoji viziji, ker si predan svojemu delu, ker si stal za svojimi idejami. Kar vem zagotovo, je, da je resnično tisto, kar traja, in mi smo tukaj, ker trajaš." Dodala je, da je njegova zgodba – gre za fanta iz Bronxa, ki je imel sanje in uspel – navdih za vse.

78-letna ikona ameriške mode je nekaj ur pred revijo ameriškim medijem povedal: "Sem živeči Ralph Lauren in še vedno delam ter nosim svoje stvari. Moja oblačila, moje podjetje in jaz smo eno in isto."

Šlo je za praznovanje 50-letnega ameriškega sloga, ki so ga prikazali modeli vseh starosti. Kdo vse se je sprehodil po modni brvi, lahko pogledate v videu, kjer je na voljo celotna modna revija, spodaj pa si lahko pogledate, kateri zvezdniki so počastili slavnega oblikovalca, ki bo z velikimi črkami vpisan v zgodovino. Oblikovalca je Svet modnih oblikovalcev Amerike ob obletnici odlikoval s kipcem za življenjsko delo.

