Kanye West iskreno o depresiji: Stalno razmišljam o samomoru

Bal se je, da ga bo žena zapustila

25. junij 2018 ob 21:49

Los Angeles - MMC RTV SLO

Kanye West je odkrito spregovoril o temni plati slave, o tem, kako razmišlja o samomoru in kako je bil prepričan, da ga bo žena Kim Kardashian zapustila.

41-letni raper je za New York Times povedal, da je po svojih nedavnih spornih izjavah o suženjstvu poklical svoje sorodnike, da bi izvedel, ali ga namerava Kim zapustiti. Bal se je namreč, da jo je njegova izjava, da 400 let suženjstva zveni "bolj izbira kot prisila" preveč razburila.

"Bil je trenutek, kak teden po tisti moji izjavi, ko sem čutil, da je raven energije med nama zelo nizka, zato sem začel klicariti različne družinske člane in jih spraševal, ali me bo Kim zapustila," je povedal raper, ki je v nasprotju s Kim tudi velik podpornik predsednika Donalda Trumpa.

Raper in resničnostna zvezdnica sta poročena od leta 2014, v zakonu pa so se jima rodili trije otroci.

West, ki je leta 2016 doživel živčni zlom in trpi za manično depresijo, je razkril tudi, da se mu pogosto porajajo samomorilske misli. "Nenehno razmišljam o tem, da bi se ubil. To je vedno možnost. Kot je rekel Louis C.K.: Prelistam priročnik. Pretehtam vse možnosti."

Kot je še povedal, je dejansko že dodobra razmislil, kako bi si vzel življenje. "Ravno zdaj imam ta preblisk, ker se nisem ubil, sem pa dodobra razmislil, kako bi se. Ampak če ne bi, potem mislim, da bi bilo dejansko več možnosti, da bi se."

Brez opravičevanj

West je v intervjuju tudi skušal pojasniti tisto svojo sporno izjavo glede suženjstva, v kateri je dejal, da je pri veliko Afroameričanih v suženjstvu šlo za izbiro. "Svoje izjave ne bi ravno spreminjal, če bi imel to možnost, se pa počutim, kot da bi bil na sodišču in bi moral upravičevati rop, ki ga nisem v resnici zagrešil," je odgovoril na vprašanje, ali bi danes kaj spremenil to svojo izjavo.

"Počutim se butasto, da bi moral na glas reči, da vem, da to, da so naložili Afričane na ladje, ni bila izbira, ne mislim pa izjave spreminjati. Prevzemam pa odgovornost za to, da sem dopustil, da se moj glas izkorist in izkrivi na čudne načine, ker mi glas preveč pomeni."

K. S.