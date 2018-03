Kar dva hibrida za novi auris

Toyota auris

10. marec 2018 ob 08:37

Ženeva - MMC RTV SLO

Toyota je v Ženevi pokazala novi auris. Novinec prinaša bolj dinamično podobo in novo motorno paleto.

Med glavne novosti z letošnjega ženevskega avtomobilskega salona, ki bodo kmalu prišle v prodajne salone in bi lahko zamikale tudi marsikaterega Slovenca, spada gotovo tudi novi auris. Ta se v primerjavi s predhodnikom predstavlja s precej bolj dinamično podobo in bolj zaobljenimi linijami.

Zasnovan je na platformi TNGA tako kot hišna modela C-HR in prius. V dolžino je zrasel za 40 milimetrov, ki jih je skoraj v celoti pridobil v medosni razdalji. Med drugim se pohvali z nižjim težiščem, bolj togo karoserijo in neodvisnim zadnjim vzmetenjem, kar mu zagotavlja boljše vozne lastnosti.

Stari in novi hibrid

Japonci za zdaj še niso dovolili pogledati v njegovo notranjost, nekaj več pa so povedali o motorni paleti. Novinec bo pričakovano na voljo v hibrid, tokrat celo v dveh hibridnih različicah. Pri prvi gre za poznano kombinacijo 1,8-litrskega bencinskega motorja in elektromotorja s skupno močjo 90 kilovatov (122 KM). Poleg tega pa bo na izbiro tudi nov hibridni sklop. Tega sestavljata dvolitrski bencinar in elektromotor, ki skupaj posredujeta kar 132 kilovatov (180 KM). Slednji naj bi bil namenjen tistim, ki si želijo malce več dinamike, saj bo med drugim ponujal možnost prestavljanja z obvolanskima ročicama. Vstopno izbiro bo predstavljal 1,2-litrski turbobencinar s 85 kilovati (116 KM). Hibridni različici bosta tradicionalno opremljeni s samodejnim brezstopenjskim menjalnikom, mali bencinar pa z ročnim šeststopenjskim.

Martin Macarol