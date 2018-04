Karavan, ki bo lovil poglede

Audi A6

13. april 2018 ob 06:58

Ingolstadt - MMC RTV SLO

Audi je predstavil novo nadaljevanje zgodbe, ki traja od leta 1977, imenuje pa se avant. Nova karavanska šestica iz Ingolstadta se predstavlja s športno elegantno podobo, prostorno kabino in 556-litrskim prtljažnikom.

Zgodovina Audijevih modelov z oznako avant sega v leto 1977, ko so v Ingolstadtu tako prvič poimenovali petvratno različico modela audi 100, ki pa bi mu glede na obliko karoserije po današnjih standardih najverjetneje nadeli ime sportback. Skozi desetletja pa je avant postalo ime za karavane s štirivratnimi krogi.

Takšno različico je zdaj dobil tudi najnovejši A6, ki se predstavlja z elegantno podobo in dobro mero športnosti. V dolžino meri 4,94 metra, kar zagotavlja dovolj prostora za udobno namestitev petih potnikov, ki jim niti v drugi vrsti ne bo zlepa zmanjkalo prostora za noge in glave. Lepo zašiljen zadek krasijo luči v slogu novega A8, v notranjosti pa ponuja od 556 do 1.680 litrov lepo obdelanega prtljažnika. Tega ob električnem pomiku vrat in pokrivnega roloja odlikujejo tudi številne pametne rešitve za shranjevanje in pritrjevanje prtljage.

Armaturna plošča je povzeta po limuzinski različici, ki je podedovala številne elemente od modelov A7 in A8. Tako tudi tu poleg barvnega zaslona namesto merilnikov srečamo še dva barvna zaslona na dotik za upravljanje multimedijske in klimatske naprave.

Čeprav so bili pri Audiju skopi z informacijami glede tehničnih podatkov, sklepamo, da bodo za avant na voljo enaki pogonski sklopi kot za limuzinski A6, kar pomeni, da lahko v bencinski ponudbi pričakujemo trilitrski V6 TFSI z 250 kilovati (340 KM), pri dizlih pa dvolitrski štirivaljni TDI s 150 kilovati in trilitrski šestvaljnik v različicah s 170 oziroma 210 kilovati (231 oz. 286 KM). Ob tem je že jasno tudi, da bodo vse različice opremljene z blagim hibridnim sistemom (z 48-voltnim omrežjem pri šestvaljnikih in 12-voltnim pri štirivaljnikih).

Več o privlačnem karavanu bo znanega v prihodnjih mesecih.

Martin Macarol