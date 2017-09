Kardashianovke s "pravo malo vojsko" - noseča je tudi Khloe

Po novici o Kyliejini nosečnosti odjeknila še Khloeina

27. september 2017 ob 10:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Začetek leta 2018 bo za razvpiti zvezdniški klan Kardashian očitno zelo pester. Naraščaja naj bi se namreč v prvih mesecih prihodnjega leta razveselile kar tri sestre.

Konec julija smo že poročali, da bosta najslavnejša sestra, 36-letna Kim Kardashian, in njen soprog Kanye West januarja znova postala starša, otroka pa bo donosila nadomestna mati, saj ima Kim za seboj že dve tvegani nosečnosti.

Konec prejšnjega tedna je odjeknila novica, da je noseča tudi njena polsestra, komaj 20-letna Kylie Jenner, ki otroka pričakuje s 25-letnim raperjem Travisom Scottom, s katerim sta skupaj od aprila letos.

Presrečna Khloe

Le nekaj dni za tem pa ameriški tabloidi poročajo tudi o nosečnosti Kimine mlajše sestre Khloe, novico povzema celo tiskovna agencija Reuters. 33-letnica otroka pričakuje s Tristanom Thompsonom, košarkarjem NBA-ekipe Cleveland Cavaliers.

Sestajata se od septembra lani, 26-letni Thompson je sicer decembra dobil sina Princea Oliverja s takrat že nekdanjim dekletom Jordan Craig.

Par novice še ni uradno potrdil. "Stvari so se nekoliko zapletle zaradi Kyliejine nosečnosti, saj je nista hotela zasenčiti, vendar pa Khloe ne želi lagati ljudem, molčati pa tudi več ne more," je za revijo People povedal neimenovani prijatelj zvezdnice, ki naj bi bila že v četrtem mesecu nosečnosti.

"To je nekaj, kar si je Khloe želela že leta, vendar ni želela, da bi se zgodilo v razmerju, ki ni bilo pravo za to. Nikoli ni dovolila, da bi se to zgodilo v burnem zakonu z Lamarjem Odomom, med sestajanjem z drugimi pa ni niti pomislila na to. Zdaj bo vzgajala otroka z moškim, ki ga resnično ljubi, in vsi so presrečni zanju," je nadaljeval vir.

Klan se veča

Tako Kim kot Kylie in Khloe naj bi zibale ob približno istem času - med januarjem in marcem.

Kardashianov klan sestavljajo "matica" Kris Jenner, njeni štirje otroci Kourtney, Kim, Khloe in Rob, ki jih ima s prvim možem Robertom Kardashianom, ter hčerki Kendall in Kylie, ki ju ima z drugim možem Bruceom Jennerjem, po spremembi spola sicer znanem kot Caitlyn.

Kim ima z možem Westom dva otroka in tretjega torej v pričakovanju, Kourtney z nekdanjim partnerjem Scottom Disickom tri, njun brat Rob pa enega z nekdanjo zaročenko Blac Chyna.

T. H.