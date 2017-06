Karoli in Šalehar, "laboda iz Zavoda", vas vabita na prepevanje živook

Prijavite se do srede, 28. junija

23. junij 2017 ob 06:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Valu 202 so komaj končali s prazničnim tednom, v katerem so proslavili 45 let svojega delovanja, že so z mislimi pri naslednjih projektih.

Poletna meseca bodo zaznamovali s Poletjem v dvoje. Udarni radijski termin je v jutranjih urah, vsak voditelj program vodi le enkrat na teden. Poletna shema pa bo drugačna, saj bosta jutranji program hkrati kreirala po dva voditelja, in to vse dni od ponedeljka do petka. Prvi julijski teden bosta krmarila Andrej Karoli in Miha Šalehar.

Popularni radijski dvojec, ki je znan tudi pod vzdevkom Laboda iz Zavoda, za svoj teden pripravlja poseben glasbeni projekt, ki ga je poimenoval Živooke. Radijska voditelja vabita udeležence, ki bodo v njunem tednu med 3. in 7. julijem ob spremljavi glasbenikov v živo zapeli eno od 14 ponujenih pesmi. Vsak nastop bo ocenila tričlanska žirija, v kateri bodo javne osebnosti in seveda oba voditelja.

Na nastop se lahko prijavite na Valovi spletni strani, kjer so navedene vse podrobnosti. Med drugim je tudi seznam vseh 14 skladb, ob prijavi pa morate oddati tudi svoj posnetek. Organizatorji ponujajo privlačne nagrade. Karoliju in Šaleharju bodo nato sledili naslednji radijski pari.

2. teden: Nataša Štefe in Mitja Peček

Njuna jutra bodo temeljila na debatah s poslušalci. In sicer o temah, povezanih z moškimi in ženskami. Na primer o hišnih opravilih, ki jih še vedno najpogosteje povezujejo z ženskami in se nikakor ne otresejo oznake gospodinjska opravila - kakšna je realnost, zakaj vztraja, kaj se je spremenilo, kaj bi se še moralo?

3. teden: Maruša Kerec in Matej Praprotnik

Za pet poletnih dni obujata serijo Prigode. Zgodbe, ki jih ob kavi začnemo z navdušenim - a veš, kaj se mi je zgodilo?! Poletna potovanja, vsakodnevna vožnja, študentska leta, priprave na poroko … življenje, skratka, je bogato lovišče zgodb, ki si jih še dolgo pripovedujemo.

4. teden: Anja Hlača Ferjančič in Tadej Košmrlj

Osrednje težišče bodo med poslušalci priljubljeni in zanimivi kvizi, ki so z odgovori pogosto povod za neizmerno čudenje. Tistemu, kar najbolje počneta tudi sicer, bosta torej Anja in Tadej dodala nekaj poletnega pridiha. Ne le pri kvizih, tudi pri pogovorih s posamezniki, usmerjenimi v svet.

5. teden: Katja Černela in Maj Valerij

S pomočjo poslušalcev bosta zvoke drobnih zgodb vsakdana spreminjala v besede, namesto spletnega prevajalnika bo treba vključiti domišljijo in povedati, kakšno zgodbo je bilo zgolj slišati. Avgustovski dopustniški vrhunec bosta popestrila ob pomoči žive glasbe.

Za ogrevanje pred prvim tednom vas vabimo k branju kratkih odgovorov prvih voditeljev.

Ko je padla ideja o voditeljskih parih, najbrž ni bilo nobeno presenečenje, da sta ravno vidva postala eden od parov, saj precej sodelujeta. Zakaj je ravno on tvoj "radijski brat"?

Karoli: Ne presenečenje, izpolnjena želja. Če se razumeš sicer, je to kar predpogoj za dobro sodelovanje, ne glede na to, da sem jaz Moščan, on pa ne.

Šalehar: To poroko so dogovorili šefi. Nič nimava pri tem. So pa to običajno uporabne in dolgotrajne ljubezni.

Kaj pri sovoditelju najbolj cenite?

Karoli: Da si vzame čas za premislek. Hvala bogu, malo časa. Ampak premisli temeljito.

Šalehar: Nepredvidljivost, kilometre in trdoživost.

Kateri njegov talent bi najraje imeli?

Karoli: Višino, gostoto las in plasiranje tujk na prava mesta.

Šalehar: Občutek za glasbeni tetris.

Kaj vam gre pri njem na živce?

Karoli: Flanela.

Šalehar: Da nikoli ne nosi All stark.

Delo v dvoje se razlikuje od samostojnega vodenja. Kakšne bodo skupne priprave?

Karoli: Eno kosilo, štiri elektronska pisma, dva SMS-a in radijski mimohodi, ki so v resnici najbolj plodni.

Šalehar: Pripravljam se na to, da Andrej ni nikoli pripravljen na to.

Oba se občasno pošalita iz poslušalcev. Lahko to pričakujemo tudi v vajinem tednu?

Karoli: Vsekakor se bova šalila, ker Šalehar. Poslušalci naj se tudi šalijo in zabavajo, ne bo zlobe, samo dobra volja in prešerno petje.

Šalehar: Pričakujem nič, se naju pa blago bojim (smeh).

Katera od 14 skladb vam je sicer najbližje in bi jo sami odpeli?

Karoli: Pod tušem, Naj pada zdaj dež, sicer Nikoli več, ker mamila niso fajn.

Šalehar: Moja goloba. Vedno. Sem specialist za vse inkarnacije MZ Hektorja. Upam, da zberem pogum in v etru končno to dokažem.

Rubrika se imenuje Poletje v dvoje. Kje boste preživeli poletje?

Karoli: V 'štiroje', doma, v Pulju in na popotovanju po ZDA in Kanadi.

Šalehar: Ker morja ne maram, upam, da čim več v gozdu. S plovilom na gravitacijo.

Video: Andrej Karoli in Miha Šalehar vas vabita na Živooke

S. J.