Kašmirska vlada odločila: 900 svatov in sedem hodov za poroko je dovolj

Omejitev razkošnih porok

22. februar 2017 ob 10:07

Jammu - MMC RTV SLO

Indijske oblasti so s posebnim ukazom omejile razkošne poroke - od 1. aprila dalje bo lahko na poroko v Kašmirju povabljenih največ 900 ljudi, svatom pa bodo lahko postregli z največ sedmimi hodi.

Da (premožni) Indijci zadnja leta kar tekmujejo v prirejanju ekstravagantnih porok, ni skrivnost. A veličastnosti tovrstnih dogodkov vse bolj motijo ostale prebivalce Kašmirja, ki so se zadnja leta pogosto pritoževali zaradi hrupnih zabav, poplave svatov (sploh v manjših krajih) in razmetavanja s hrano. Zato so se zvezne oblasti odločile izdati odlok, s katerim so razkošje porok vsaj malo omejile, poroča BBC.

Od 1. aprila bo lahko nevestina stran na gostijo in obredje povabila največ 500 gostov, ženinova pa največ 400. Da bi omejili količino zavržene hrane, bodo lahko na praznovanju postregli z največ sedmimi hodi.

Podoben ukrep že leta 1984

Podoben ukrep so v indijski zvezni državi sicer sprejeli že leta 1984, a so ga kmalu po tem preklicali, saj je izzval ostro nasprotovanje in številne proteste, poroča BBC. Zadnje čase pa se o podobnih omejitvah vse pogosteje govori tudi v drugih delih Indije - neki poslanec je tako celo predlagal, da bi omejitev uvedli povsod po državi.

Indijske poroke so znane kot najbolj razkošne - trajajo več dni, na slavje pa je tradicionalno vabljena najširša družina (pogosto več sto ljudi), kar skupaj s hrano, pijačo, oblačili, darili in še čem znese pravo bogastvo, kar pomeni, da si kaj takšnega brez zadolževanja lahko privoščijo le nekateri.

Za eno poroko 71 milijonov evrov

Novembra je tako precej negodovanja med "navadnimi" ljudmi, ki se le stežja prebijajo iz dneva v dan, povzročila poroka hčerke nekdanjega indijskega ministra, poslovneža in enega najbogatejših Indijcev, Galija Janardhane Reddyja, Brahmani. Slavje je trajalo pet dni, skupaj pa naj bi Brahmanijin oče za poroko odštel pet milijard rupij oz. 71 milijonov evrov. Vabila, ki so jih prejeli svatje, so bila tako med drugim pozlačena, vanje pa vdelani miniaturni LCD-zasloni.

T. K. B.