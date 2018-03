Katarina Čas in Margot Robbie - po Volku skupaj posneli še en film

"Presrečna sem, da sem lahko pri snemanju tega filma sodelovala z izjemnimi ljudmi"

29. marec 2018 ob 14:27

London - MMC RTV SLO

Katarina Čas je na velikem platnu znova združila moči s svojo dobro prijateljico, avstralsko zvezdnico Margot Robbie, saj skupaj nastopata v filmu Terminal. Snemanje je pred dvema letoma potekalo v Budimpešti.

27-letna Margot je na družbenem omrežju Facebook objavila napovednik za temačni triler Terminal, ki spremlja dva morilca na zlovešči misiji, na smrt bolnega učitelja, skrivnostnega hišnika in natakarico, ki živi dvojno življenje. Njihova življenja se znajdejo v nemilosti izurjenega kriminalca, ki se želi maščevati, vsebino filma povzema portal IMDb. V napovedniku se vse vrti okoli Margot, Katarine Čas pa v njem nismo opazili, a je na IMDb-jevi strani navedena med glavnimi vlogami. Upodobila je Chloe Merryweather.

"Našli" sta se

41-letna slovenska igralka, ki je trenutno v Londonu, pa je na Instagramu zapisala: "Presrečna sem, da sem lahko pri snemanju tega filma sodelovala z izjemnimi ljudmi. Film je bil posnet pred skoraj dvema letoma v Budimpešti." Ob tem zapisu je objavila uradni plakat za film, na katerem je Margot Robbie oblečena v rdeč vohunski plašč. Robbiejeva je poleg tega, da ima v vohunskem filmu glavno vlogo, film tudi producirala. "Že v Volku sva se zelo ujeli, prijateljstvo pa sva na tem snemanju še poglobili. Je izjemno prizemljena in pametna ženska in sem zelo ponosna nanjo," je Katarina pred časom povedala o Margot za slovenske medije.

Režijo Terminala je prevzel Vaughn Stein, v filmu pa so zaigrali tudi Simon Pegg, Mike Myers, Max Irons, Matthew Lewis, Dexter Fletcher in drugi. Mimogrede, nič čudnega, če vam je film s takšnim naslovom že znan - v Terminalu leta 2004 je Tom Hanks kot državljan izmišljene države Krakozije obtičal na newyorškem letališču JFK.

Margot obsijana z žarometi

Katarina in Margot sta sicer dobri prijateljici vse od takrat, ko sta se spoznali na snemanju uspešnice Martina Scorseseja Volk z Wall Streeta, v kateri je Avstralka upodobila drugo ženo Leonarda DiCapria, Katarina pa tihotapko denarja Chantelle. Paparaci so ju od takrat večkrat ujeli med skupnim druženjem.

Mimogrede, revija Time je Robbiejevo lani uvrstila na seznam stotih najvplivnejših ljudi na svetu, pri Forbesu pa so jo uvrstili med najpomembnejših 30 ljudi, mlajših od 30 let. Lani je navdušila z upodobitvijo ameriške drsalke Tonye Harding v filmu Jaz, Tonya, ki ji je prinesla tudi nominaciji za glavno žensko vlogo na Oskarjih in Zlatih globusih.

A. P. J.