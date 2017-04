Kate del Castillo: Ni mi žal, da sem bila v stikih z El Chapom

"Ves čas se borim"

15. april 2017 ob 14:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Mehiška igralka Kate del Castillo, ki je Seanu Pennu pomagala priti do mamilarskega kralja Joaquina Guzmana - El Chapa, se dobro leto po izbruhu afere še ni vrnila v Mehiko, a kljub temu pravi: "Ničesar ne obžalujem."

44-letna igralka, ki je leta 2015 postala ameriška državljanka in trenutno živi v Los Angelesu, se je januarja lani znašla na medijskih naslovnicah zaradi svoje vloge pri intervjuju Seana Penna z mehiškim narkokraljem El Chapom. Prav to srečanje naj bi pripeljalo kriminaliste do zloglasnega gangsterja, da so ga lahko aretirali.

Sean Penn je takrat za glasbeno revijo Rolling Stone napisal članek, v katerem je opisal, kako je prišel do intervjuja – posredovala je Kate del Castillo, v članku pa je objavljena tudi fotografija, na kateri se Sean Penn in Guzman rokujeta.

Guzman in del Castillova sta prišla v stik leta 2012, potem ko je mehiška zvezdnica razburila s tvitom, v katerem je izrazila svojo naklonjenost zloglasnemu Guzmanu, vodji mamilarskega kartela Sinaloa.

Resničnost ali fikcija?

Leto dni po teh dogodkih je, kako pomenljivo, Kate dobila vlogo v Netflixovi seriji Ingobernable, v kateri igra mehiško prvo damo, ki jo obtožijo umora moža, zato je ves čas na begu. "Igram žensko, ki želi dokazati nedolžnost in ki jo preganja vlada. Igram žensko, ki jo vsi kritizirajo, čeprav ni ničesar naredila narobe," je dejala del Castillova v pogovoru, za katerega se je zdelo, da govori bolj o sebi in svoji zgodbi kot o televizijski vlogi.

Kako je preživela to leto? "V Mehiki, moji domovini, so me ves čas imeli za prestopnico. Tvegala sem svoje življenje, ves čas sem v nevarnosti, a povem vam, da ničesar, kar sem storila, ne obžalujem. Nič napačnega ne vidim v tem, da sem pripomogla k temu, da bi se Guzmanova življenjska zgodba znašla v medijih." Pred letom dni je izjavila, da jo želi mehiška vlada "uničiti", a vse do danes oblasti niso stopile v stik ne z njo ne s Seanom Pennom.

Prst uperjajo v sorodnike

"Seveda je bilo moje početje zelo tvegano, a konec koncev sem igralka, ženska iz Latinske Amerike, ki živi v tuji državi. Ves čas se borim. Vedno bom iskala in skušala ljudem pokazati dobre zgodbe."

Nad svojo usodo se ne pritožuje, krivo pa se počuti zaradi svojih sorodnikov v Mehiki, ki morajo pogosto poslušati obtožbe in kritike na njen račun. "Priznam, leto 2016 zame res ni bilo najlažje, z eno besedo – bilo je stresno. A dan za dnem gre na bolje."

A. P. J.