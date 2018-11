Kate Upton in Justin Verlander dobila prvega otroka

Manekenka je rodila hčerko

11. november 2018 ob 09:41

Los Angeles - MMC RTV SLO

26-letna manekenka Kate Upton in mož Justin Verlander sta se 7. novembra razveselila rojstva prve hčerke, veselo novico pa sta z javnostjo delila na družbenih omrežjih.

Manekenka je na Instagramu objavila črno-belo fotografijo, na kateri z Justinom za roko držita novorojenčico, v opisu pa je razkrila tudi njeno ime. "Genevieve Upton Verlander, 7. 11. 2018," je zapisala ob fotografiji. Podobno je s sledilci delil tudi Verlander, sicer igralec bejzbola, ki je zapisal, da mu je hčerka takoj, ko se je rodila, ukradla srce. Rojstva hčerke se je par razveselil zgolj nekaj dni po prvi obletnici poroke.

Da pričakujeta otroka, sta z javnostjo delila julija letos. "Čudovita mama boš," je Verlander zapisal ob najavi ženine nosečnosti. "Si najbolj pozorna, ljubeča, skrbna in močna ženska, kar sem jih kraj spoznal! Zelo ponosen sem, da bo najinega otroka v tem svetu vzgajala takšna ženska."

Uptonova je sicer na začetku letošnjega leta dvignila kar nekaj prahu, ko je vodilnega moža znamke Guess obtožila, da "izrablja svojo moč v industriji zato, da spolno in čustveno nadleguje ženske".

"Žalosti me, da tako ikonična blagovna znamka za ženske, kot je Guess, še vedno zaposluje Paula Marciana, ki je njihov kreativni direktor. #metoo," je februarja zapisala na Twitterju. Le nekaj ur za tem so delnice Guessa padle za 17 odstotkov, čeprav je Marciano zanikal manekenkine obtožbe. Za tabloidni portal TMZ je povedal, da se nikoli ni dotaknil Uptonove, ki je bila obraz Guessa med letoma 2010 in 2011. In da tudi ni bil nikoli sam v sobi z njo.

Nekaj mesecev pozneje je po obtožbah spolnega nadlegovanja Marciano napovedal odstop s položaja kreativnega direktorja.

