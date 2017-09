Poudarki Test zimskih pnevmatik 2017

Katere zimske pnevmatike izbrati po priporočilu AMZS

Test zimskih pnevmatik 2017

28. september 2017 ob 12:38,

zadnji poseg: 28. september 2017 ob 12:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

AMZS je tudi letos objavila test zimskih pnevmatik. Testirali so 32 pnevmatik v dveh dimenzijah, ki so namenjene avtomobilom nižjega srednjega razreda in vse bolj priljubljenim cestnim terenskim vozilom. Spet se je izkazalo, da so za zahtevne razmere primerne le kakovostne zimske pnevmatike.

Avto-motozveze Slovenije v skladu s svojim poslanstvom zagotavljanja varne mobilnosti in informiranja voznikov tudi letos objavlja obširen test zimskih pnevmatik. Pnevmatike, ki zagotavljajo edini stik s podlago, so najpomembnejši del opreme avtomobila. Brez kakovostnih pnevmatik v zahtevnih vremenskih razmerah namreč tudi izkušen voznik ne more storiti prav veliko.

V vseh razmerah

Na testu, ki ga AMZS opravlja v sodelovanju s partnerskimi avtomobilskimi klubi (ADAC, ÖAMTC, TCS in ANWB) ter nekaterimi porabniškimi organizacijami, so podrobno pregledali lastnosti zimskih pnevmatik tako na suhi kot na mokri cesti, na snegu in ledu, ugotovili njihovo glasnost, preverili njihovo obrabo oziroma število prevoženih kilometrov pa tudi porabo goriva.

Iz vseh posamičnih ocen so izluščili skupno oceno oziroma priporočilo. Ugotovitve so objavljene v tabeli, kjer so navedene ocene za vsa ocenjevalna merila kot tudi za posamezna ocenjevalna področja za vsako merilo.

Martin Macarol