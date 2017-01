Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Katherine Heigl in Josh Kelley sta prva dva otroka posvojila - tudi zato, ker je bila Katherinina sestra Meg tudi posvojena. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Katherine Heigl in Josh Kelley dobila sina Joshuo

Fant se je rodil 20. decembra lani

17. januar 2017 ob 12:23

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška igralka Katherine Heigl in njen mož, glasbenik Josh Kelley, sta se že sredi decembra razveselila tretjega otroka - po dveh hčerkah se jima je rodil sin.

Joshua Bishop Kelley mlajši je na svet prišel 20. decembra 2016, so igralkini predstavniki potrdili za revijo People. To je, kot rečeno, že tretji otrok za znani par, obenem pa prvi biološki. Hčerki Adelaide (4) in Naleigh (8) sta namreč pred leti posvojila.

38-letna igralka, ki je pred leti zaslovela z vlogo Isobel (Izzie) Stevens v nanizanki Talenti v belem, in njen dve leti mlajši mož, sta novico o nosečnosti sporočila junija: "Klan Kelley vzhičeno oznanja, da pričakujemo tretjega člana naše družine."

Vse podrobnosti o svojem počutju je svetlolasa zvezdnica delila tudi na svoji spletni strani Those Heavenly Days. Med drugim je opisovala svoje nosečniške muhe, pa pomanjkanje energije, priljubljeno nosečniško telovadbo itd., obenem pa objavljala tudi številne fotografije svojega zaobljenega trebuščka.

T. K. B.