Kathy Griffin si je v znak solidarnosti obrila glavo

Z gesto podprla sestro Joyce

1. avgust 2017 ob 21:59

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka in komičarka, ki je bila v zadnjem času na tapeti predvsem zaradi neslane šale na račun predsednika ZDA Donalda Trumpa, si je v znak solidarnosti obrila glavo.

S tem je želela podpreti svojo sestro Joyce, ki se trenutno bori z rakom. Fotografije so preplavile družbena omrežja, na eni izmed njih pa se ji pridruži tudi mati Maggie Griffin, ki je na družbenem omrežju Twitter zapisala, da je "njena hčerka čudovito bitje".

Za katero vrsto raka je zbolela Joyce Griffin ni znano, je pa leta 2014 bitko z rakom v 63. letu starosti izgubil njen brat Gary.

Neslana šala

56-letnica je pred časom objavila fotografijo, na kateri po zgledu islamskih skrajnežev v roki za lase drži okrvavljeno odsekano glavo v podobi predsednika Trumpa.

Čeprav je Griffinova obžalovala svoje dejanje in se opravičila, jo je pod drobnogled vzela ameriška tajna služba. Šele potem, ko so jo dobro uro zasliševali, so jo oprali krivde. "Primer je zaključen, bila sem oproščena. Končno," je na Twitterju zapisala komičarka.

In solidarity with her sister, who is going through chemo, @kathygriffin shaved her head. Donate to @AmericanCancer: https://t.co/NazIbJ9FQ2 pic.twitter.com/UXr9YH1LYc