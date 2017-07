Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Komičarka je objavo fotografije močno obžalovala. Foto: Reuters Sorodne novice Komičarka Kathy Griffin z motečo podobo Trumpa "šla predaleč" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kathy Griffin zaradi šale na račun Trumpa oproščena krivde, a uničena kariera ostaja

Pod drobnogledom ameriške tajne službe

31. julij 2017 ob 10:48

Los Angeles - MMC RTV SLO

Komičarka Kathy Griffin, ki je zaradi neslane šale na račun predsednika Donalda Trumpa ostala brez službe, je sporočila, da je ameriška vladna služba zaključila preiskavo zaradi grožnje predsedniku ZDA.

Kathy Griffin si je maja privoščila šalo na račun ameriškega prednika Donalda Trumpa, ki jo je stala službe na CNN-u. Sodelovanju z njo se je odrekla večina pokroviteljev, odpovedali pa so tudi kar nekaj njenih stand up nastopov.

56-letnica je objavila fotografijo, na kateri po zgledu islamskih skrajnežev v roki za lase drži okrvavljeno odsekano glavo v podobi predsednika Trumpa. Čeprav je Griffinova, ki se je ljubitelji televizijskih serij spomnijo po vlogi Nenadoma Suzan, obžalovala svoje dejanje in se opravičila, jo je pod drobnogled vzela ameriška tajna služba. Šele potem, ko so jo dobro uro zasliševali, so jo oprali krivde. "Primer je zaključen, bila sem oproščena. Končno," je na Twitterju zapisala komičarka.

A tudi po odločitvi vladne službe si bo Griffinova le stežka povrnila staro slavo. Njeno dejanje ni naletelo zgolj na neodobravanje v vrstah Trumpovih podpornikov, ampak ga je obsodila tudi širša javnost in pozvala k bojkotu Griffinove. Med drugim je v bran Trumpu stopila hčerka nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona, Chelsea Clinton. Fotografijo je obsodil tudi njen dolgoletni prijatelj Anderson Cooper, s katerim je vse od leta 2007 za CNN vodila novoletno oddajo. Letos se bo Cooperju prvič v desetih letih na Times Squaru pridružila nova sovoditeljica, še poroča Us Weekly.

Sa. J.