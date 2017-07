Kdaj izbrati avtodom in kdaj raje prikolico?

30. julij 2017 ob 07:00

Statistika avtomobilske tovarne Fiat kaže, da v Evropi v zadnjem času raste težnja po počitniških vozilih, ki bodo letos predvidoma presegla trideset odstotkov celotne prodaje lahkih gospodarskih vozil.

To po eni strani izhaja iz pozitivnih gospodarskih gibanj, saj v Evropi po dolgem obdobju stagnacije spet zaznavamo gospodarsko rast, po drugi pa tudi iz vse večjega števila ljudi, ki ne iščejo več le vozila za prosti čas, ampak si želijo več stika z naravo in razburljivih izkušenj. Za njih počitniška vozila niso toliko statusni simbol, kot sredstvo, ki jim omogoča živahnejši življenjski slog, pri čemer je pomembno tudi to, pa so avtodomi v zadnjih letih manjši in lažji, s tem pa tudi bolj dinamični in prilagodljivejši. Vse več ljudi, čeprav so še vedno zelo redki, si avtodom izbere celo za edino prebivališče, 'dom na kolesih', ki jim omogoči, da živijo tam, kjer jim to trenutno najbolj ugaja. Fiat to opaža predvsem kot proizvajalec fiata ducata kot enega od najpogostejših avtomobilov, ki ga za osnovo svojih izdelkov izberejo proizvajalci avtodomov. Teh je veliko in segajo v različne kakovostne razrede, a se vsi pri svoji ponudbi nekako držijo ustaljenih razredov, s katerimi nekako ustrežejo uporabnikom.

Vrste bivalnikov

Če imate v domačem voznem parku poltovornjak, se mogoče lahko odločite za nakup snemljivega bivalnika, ki ga lahko, podobno kot bivalno prikolico, pustite v avtokampu in se z avtomobilom odpeljete naokoli. Žal lahko takšen bivalnik, ki je običajno dobro opremljen, slabo vpliva na vozne lastnosti nosilnega avtomobila, v njem pa je tudi bolj tesno. Če se na cilju poti lahko zadovoljite z manjšo mobilnostjo, so boljša izbira v bivalnike predelani dostavniki, ki ohranijo okretnost furgona, dvema popotnikoma pa ponujajo dovolj potovalnega in bivalnega udobja. Kompaktni avtodomi se po zunanjih merah ne razlikujejo od dostavnikov, a so veliko bolje opremljeni in izolirani in po notranjosti bliže polintegriranim avtodomom.

Med poletnimi počitnicami lahko na cestah najpogosteje vidimo avtodome z mansardo, v kateri je dvojno ležišče, vsaj eno pa najdemo tudi v bivalnem delu, ki je širši, višji in daljši kot pri dostavnikih in zato tudi ponuja več udobja in omogoča bivanje več potnikom. Omeniti velja tudi prtljažni del, v katerega je mogoče shraniti veliko dodatne opreme, kakršni so kolesa, jadralne deske, celo skuterji in še kaj. Naslednja stopnja so polintegrirani avtodomi, ki so v bistvu avtodomi z mansardo brez mansarde. Namenjeni so predvsem dvema popotnikoma z željo po veliko udobja. Zaradi boljše aerodinamike porabijo manj goriva in vozijo hitreje. Najviše so uvrščeni integrirani avtodomi, pri katerih tudi prednji del oziroma vozniška kabina postane del bivalnega prostora z možnostjo, da prednja sedeža tudi zasukate. Večinoma so širši in daljši od drugih avtodomov in zato zelo prostorni, žal pa tudi najdražji, zato med drugim zahtevajo dobro podporo na vašem bančnem računu.

Preudarno pred nakupom

A z odločitvijo za tip avtodoma in ceno, ki ste jo pripravljeni zanj plačati, se pomembne zadeve še ne končajo. Premisliti morate še o marsičem. Najprej morate preveriti, ali vaše vozniško dovoljenje sploh ustreza avtodomu, ki ste ga izbrali. Nekateri namreč presegajo skupno dovoljeno maso 3.500 kilogramov, kar pomeni, da za njihovo vožnjo potrebujete vozniško dovoljenje kategorije C. Tudi, če je dovoljenje ustrezno, bi se morali vsaj tisti z manj vozniškimi izkušnjami ozirati tudi na velikost takšnega vozila. Če vam nelagodje vzbujajo že mere povprečne kombilimuzine spodnjega srednjega razreda, boste v velikem avtodomu z mansardo še toliko teže obvladali. Pomislite tudi, kako okretno vozilo potrebujete za ceste v pokrajinah, ki bi jih radi med počitnicami obiskali in še kaj.

Kaj pa praksa?

Pomemben je tudi praktični pogled na uporabo avtodoma, kot nam ga je razložil novinarski kolega Jože Petrovčič, ki sicer že leta na počitnice potuje z avtodomom. Petrovčič pravi, da odgovoriti na vprašanje, na kaj biti najbolj pozoren, ko se z avtodomom odpraviš na pot, ni prav lahko. Avtodom je po eni strani popolnoma običajen avtomobil, pri katerem je pred odhodom na pot, ki je navadno daljša, treba opraviti popolnoma enako pripravo kot pri vsakem drugem avtomobilu. Če je načrtovana pot res dolga – marsikateri avtodomar opravi v enem zamahu več kot pet tisoč kilometrov – ne bo odveč krajši servisni pregled, ki ga izkušen mehanik opravi razmeroma hitro.

Petrovčič še dodaja, da ima uporaba avtodoma kup posebnosti, s katerimi se mora ukvarjati sam lastnik. Kdor avtodoma ne uporablja prav pogosto ali pa tisti, ki avtodom najame, se hitro sreča s kakšno neprijetnostjo, ki ji je navadno kos šele, ko vzame v roke navodila za uporabo avtodoma in vanj vgrajenih naprav. Ko kaj ne deluje, kot bi moralo, in ko ne vemo, kaj storiti, da bi delovalo, postane branje navodil med potovanjem hudo neprijetna stvar, povezana z jezo in stresom. Človek je pozabljivo bitje in lahko hitro pozabi na primer, kje so vgrajeni ventili za vodo in katerega je treba zapreti oziroma odpreti, zakaj je stekla voda iz grelnika, ki ga ogreva plin, in kaj storiti, da ne bi iztekala še naprej, kako ravnati pri zamenjavi plinske jeklenke, kadar sta na plinsko napeljavo priključeni dve jeklenki, kako se najlažje izprazni toaletna kaseta, kje je prostor za električne varovalke in krmilno elektroniko, kje so vgrajene dodatne baterije za bivalni prostor in kako preveriti njihovo napolnjenost, kako se vključi ogrevanje in kaj storiti, da ne bi v poletni vročini, ko hočemo ogreti samo vodo za prhanje, ogrevali tudi avtodoma, kako avtodomu namestimo podpornike (če jih ima) in podobno.

Vsak avtodom ima kup posebnosti, ki jih je treba obvladati. Najlažje jih obvladamo tako, da pred odhodom pogledamo, kako kaj deluje oziroma kaj je treba storiti, da bo delovalo. Hitro bomo ugotovili, da na primer ne vemo, zakaj izteka voda, ko polnimo posodo za vodo, čeprav smo prepričani, da smo zaprli vse ventile. V navodilih bomo odkrili, kar smo že pozabili, da je treba pri bojlerju zapreti dva ventila, in sicer glavnega in varnostnega, ki je vgrajen zato, da spusti vodo, če se temperatura približuje ledišču. Navodil se ni treba "učiti na pamet", vzamemo jih v roko, ko ob pregledu ugotovimo, da česa ne obvladamo. Ob tem hitro ugotovimo tudi, kje je shranjen kakšen kos orodja, ki mora biti v avtodomu (oziroma bi moral biti), odkrijemo pa tudi, koliko nepotrebne šare je ostalo v njem od zadnjega potovanja.

"Prijetno je odpeljati z domačega dvorišča z zavestjo, da vemo, kakšno opremo ima naš avtodom, kje je vgrajena in kako naj z njo ravnamo. S tem smo polovico potovalnega stresa že pustili doma," pove na koncu Petrovčič.

Bi bil za vas morebiti najem?

Če menite, da še niste zreli za nakup, ali pa si ga ne želite, lahko avtodom tudi najamete. Ustrezne ponudbe je še več kot za nakup, in če z njim ne boste najbolj zadovoljni, lahko prihodnjič najamete drugačnega. A tudi ta zahteva nekaj previdnosti. Najprej predvsem preverite, kaj je vključeno v ceno najema, kako je avtodom opremljen in ali je zares brezhiben, da pozneje ne bo neljubih presenečenj. Preverite tudi dokumente in zavarovanje in ob prevzemu preglejte, ali so na vozilu morebitne poškodbe. Seveda jih skrbno zapišite. Najemodajalec naj vam tudi razloži delovanje naprav. Odgovornost je tudi na vaši strani, zato bodite med vožnjo in uporabo pazljivi, avtodom pa vrnite brezhiben in natanko na dogovorjeni dan, saj nanj mogoče čaka že naslednji najemnik. Tudi, če pride do neljube nezgode, opravite vse potrebne formalnosti.

Avtodom je sicer odlično počitniško vozilo za tiste, ki imajo radi dejavne počitnice in se veliko vozijo naokoli. Tisti, ki bi se z njim radi odpeljali le do priljubljenega kampa na Jadranu in tam preživeli vse počitnice, bi morebiti morali bolj misliti na počitniško prikolico. Pot tja je morebiti bolj neugodna kot z avtodomom, a imate zato tudi na cilju potovanja na voljo avtomobil. A je že druga zgodba.

