Kdo bo ameriški zastavonoša? Naj odloči kovanec.

Poraženi kandidat zelo kritičen

9. februar 2018 ob 10:40

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

V Sloveniji smo zastavonošo na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu izbirali s spletnim glasovanjem, v ZDA so to opravili kar z metom kovanca.

Odločitev Ameriškega olimpijskega komiteja o načinu izbore zastavonoše seveda ni bila po godu vseh. Še zlasti je bil kritičen poraženi kandidat.

Za zastavonošo sta v ožjem izboru na koncu ostala dva kandidata. Dvakratni dobitnik olimpijskega zlata iz Vancouvra 2010 Shani Davis in sankačica Erin Hamlin.

"Ekipa ZDA se je o nosilcu zastave odločila z nečastnim metom kovanca," je Davis zapisal na Twitterju in dodal, da bo "počakal do leta 2022", s čimer je nakazal, da se namerava udeležiti tudi olimpijskih iger v Pekingu, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Oba kandidata sta pred tem od osmih ameriških panožnih zvez prejela enako število glasov. Zato so se vodilni predstavniki ameriške odprave odločili za najbolj preprost žreb, ki ga pozna človek - met kovanca.

Iz Davisovega zapisa sicer ni jasno, ali so se odgovorni odločili kovanec vreči enkrat ali večkrat.

Dva športnika s korejsko zastavo

Športniki Severne in Južne Koreje pa bodo družno vkorakali na uvodno slovesnost, in sicer pod enotno zastavo, ki jo bosta po poročanju nemške tiskovne agencije skupaj nosila severnokorejska hokejistka Hvang Čung-gum in Južnokorejec, ki bo nastopil v bobu, Won Jun-jong. Športniki obeh Korej bodo na stadion z enotno zastavo, ki na belem ozadju upodablja moder Korejski polotok, vkorakali zadnji med vsemi reprezentancami. Državi sta se sicer na otvoritveni slovesnosti olimpijskih iger skupaj pojavili že v Sydneyju leta 2000, v Atenah štiri leta kasneje in v Torinu leta 2006.

