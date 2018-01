Kdo bo delal družbo kurentom? Macron bi na seznam svetovne dediščine uvrstil bageto.

Pester seznam nesnovne kulturne dediščine

15. januar 2018 ob 11:03

Pariz - MMC RTV SLO

Slastna bageta s hrustljavo skorjo in mehko sredico je na dobri poti, da se uvrsti na izjemno pester Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine.

Predlog za uvrstitev je dal kar sam francoski predsednik Emmanuel Macron. Bageta je po njegovem mnenju prav tako dragocena. "Moramo ohraniti njeno izvrstnost in našo spretnost izdelave, zato bi jo bilo treba uvrstiti na seznam svetovne dediščine," je za Europe1 povedal Macron. "Bageta je del francoskega vsakdana in ima posebno zgodovino," je dodal.

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) na seznam svetovne dediščine poleg kulturnih spomenikov uvršča tudi tradicije, običaje in hrano. Za uvrstitev na seznam morajo tradicije in običaji izpolnjevati vrsto meril. Med drugim morajo prispevati k širjenju znanja o nesnovni kulturni dediščini in spodbujanju zavesti o njenem pomenu.

Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine sestavljajo precej raznolike tradicije, običaji in hrana. Nekaj smo jih zbrali v spodnji fotozgodbi.

K. K.