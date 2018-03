Poudarki Nagradna igra za poletno avtomobilnostno potovanje

Končni cilj: Dreghorn na Škotskem

John Boyd Dunlop pred 130. leti izumil zračnico

Avtomobilnostni izzivi na poti

7000 EUR žepnine in alfa stelvio Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V mestu Dreghorn je John Boyd Dunlop pred 130 leti izumil zračnico. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli Dodaj v

Kdo bo naj avtopotovalni vloger prihajajočega poletja?

Nagradna igra: 7000 EUR in alfa za pot do kraja, kjer je John Boyd Dunlop izumil zračnico

15. marec 2018 ob 13:59

Dreghorn - MMC RTV SLO

Ste pripravljeni na najbolj razburljivo AVTOMOBILNOSTNO potovanje poletja 2018? Ponujamo vam 7000 evrov, alfo stelvio, nekaj zanimivih predlogov za postanke na poti in vmesno postajo na Škotskem s 130-letno zgodovino. Kaj pričakujemo? Da boste doživeli naj "road trip" letošnjega poletja in da boste vtise s poti delili z nami. Je ponudba sploh lahko še bolj mikavna?

Ideja je enostavna, izvedba pa zelo aktualna ter predvsem povsem v vaših rokah: potovanje z avtom v neznane kraje v dobri družbi sodi že od samega začetka avtomobilizma med najbolj zaželene popotniške avanture. Na dolgih in kratkih avtomobilskih potepanjih so potniške kabine ujele neštete zgodbe, fotoaparati posneli kilometre filmskega traku in po končanih počitnicah so se hitro napolnili metri foto albumov.

Tako je bilo nekoč, ko smo spomine in fotografije hranili zase, slike in utrinke iz njih pa z drugimi delili le ob posebnih družinskih in prijateljskih druženjih. Sodobna tehnologija na eni strani, na drugi pa naša očitna želja, da z najširšim občinstvom delimo to, kje smo, s kom smo in kaj počnemo, so spremembe, ki z veliko hitrostjo spreminjajo tako življenja posameznikov kot družbe in sveta nasploh. Nikoli ni bilo lažje deliti svojih misli, foto utrinkov iz vsakdanjika, video dogodivščine ali karkoli že z večjim številom ljudi.

Čas je torej, da se odpravimo na avtomobilsko potovanje, v katerem bomo povezali včeraj z danes in se po poti spogledovali tudi z jutri.

Včeraj bo zastopala skrajna točka, vasica Dreghorn na Škotskem, v katerem je John Boyd Dunlop pred točno 130. leti izumil zračnico. Danes zastopa tehnika deljenja spominov, predstavnik jutrišnjega dne pa je eden od predlaganih izzivov, vožnja s samovozečim vozilom, kakršnega koli že boste uspeli na poti najti.

Kot nekoč pa so tudi danes pred vami neskončne ceste, tuje države, drugačni jeziki, neznani ljudje, zanimive kulturne in zgodovinske znamenitosti. Vaš oproda na tej poti bo avto z močnim vozniškim karakterjem, s sodobnim samodejnim menjalnikom, zmogljivim štirikolesnim pogonom, prostorno kabino in velikim prtljažnikom, skratka alfa stelvio je tudi po tej plati popotniški partner, kot si ga pravi avtomobilistični ljubitelj lahko samo želi.

Atraktiven avto in žepnino za na pot v višini 7000 evrov pa seveda ponujamo tiastemu, ki bo na svoji poti doživel kar največ zanimivega, predvsem pa bo to svoj raziskovalni duh (ta Dunlopov duh) kar najbolje delil z vsemi nami, ki bomo pot spremljali prek naših napravic, televizije, portala MMC, prek facebooka, instagrama in youtuba. Ja, od vas hočemo video in hočemo dobre fotografije...!

Če se torej počutite, da ste prav vi s svojimi sopotniki najboj primerni avtopopotniki oziroma avtopopotniški vlogerji, posnemite minutno predstavitev in jo naložite na spletno stran dunlop-spirit.si.

Prijavite sprejemamo do 3. maja. Takrat bomo izbrali 7 finalistov, med katerimi bo izbirala 4-članska komisija, v kateri sta tudi dva člana redakcije Avtomobilnosti.

Več informacij o natečaju in splošni pogoji ...

Vsebino omogoča Dunlop