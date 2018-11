Kdo bo najhitreje premagal 479 stopnic Kristalne palače?

Zbiranje sredstev za pediatrično kliniko

17. november 2018 ob 10:32,

zadnji poseg: 17. november 2018 ob 10:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po vzoru New Yorka, Chicaga, Dunaja, Singapurja in drugih mest tudi Ljubljana pozna tek po stopnicah na prepoznavne stavbe. Vse dopoldne tekači tako osvajajo najvišjo zgradbo v Sloveniji, Kristalno palačo v Ljubljani.

V ljubljanskem nakupovalnem središču BTC City poteka že peti izziv teka po stopnicah na Kristalno palačo. Na tek Step Up je prijavljenih 600 udeležencev, ki so z navijači "zavzeli" najvišji nebotičnik v državi. Prireditev spodbuja k bolj zdravem načinu življenja, ima pa tudi močno dobrodelno noto, so sporočili prireditelji, ekipa Alive Step up.

Prvi tekači so se na 89 metrov visoko zgradbo, ki ima 21 nadstropij in 479 stopnic, podali ob 8.00, tekmovalci pa imajo do 14.30 čas, da osvojijo Kristalno palačo. Tek v Ljubljani poteka od leta 2014.

Tek gasilcev, v petkah, ekstremni, štafetni tek, ...

Kategorij je devet in vsak lahko najde svojo kategorijo izziva, od lahke do ekstremne, štafetnih za skupine pa vse do otroške. Letošnja novost je Tek v petkah, pri čemer mora biti peta visoka vsaj osem centimetrov.

Dogodek ima tudi močno dobrodelno noto. Sredstva, ki jih bodo zbrali z donacijami, bodo namenili pediatrični kliniki v Ljubljani.

Prireditev vodita Andrej Težak - Tešky in David Urankar, za glasbo skrbi DJ Uroš Bitenc. Prireditve se je udeležil tudi Haki Doku, albanski paraolimpijski tekmovalec, ki potuje po svetu in se z vozičkom spušča po stopnicah navzdol, in nosilec več rekordov v Guinessovi knjigi. Njegov cilj je, da svetu in predvsem sebi dokaže, da "zmore".

Za ljubljansko pediatrično kliniko se sredstva zbirajo preko SMS-sporočil s ključno besedo OTROK ali OTROK5 na 1919, preko donacij na račun ali na prizorišču, kjer je postavljen hranilnik.

A. P. J.