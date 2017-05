Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na zagrebškem festivalu bosta letos nastopili dve zasedbi, ki ju bodo izbrali občinstvo in predstavniki festivala. Dogodek je sicer brezplačen. Foto: INMusic/Julien Duval Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kdo bo stal na odru s Kings of Leon, Arcade Fire in Kasabian?

V Zagrebu bosta nastopili dve zasedbi

17. maj 2017 ob 19:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ljubljanskem Kinu Šiška bodo nocoj izbrali slovenske predstavnike, ki bodo nastopili na največjem hrvaškem festivalu popularne glasbe INmusic.

Dve slovenski glasbenimi zasedbi bosta namreč nastopili na hrvaškem festivalu INmusic in tako stali na odru skupaj s priljubljenimi glasbenimi zasedbami, kot so Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michael Kiwanuka, Flogging Molly itd.

Med 67 prijavljenimi skupinami je komisija (poleg predstavnikov Vala 202, ki je tudi medijski partner projekta, sta jo sestavljala tudi vodji festivala MENT Ljubljana) izbrala pet glasbenih ustvarjalcev, ki se bodo v veliki dvorani Kina Šiška predstavili občinstvu ter predstavnikoma festivala INmusic, ki jim bo tudi pripadal končni izbor.

Priložnost, da prepričajo, bodo tako dobili novomeški pop-rockerji MRFY, elektronski pop bend Neomi, primorski orkestralni Nesesari Kakalulu, neopsihedeliki persons from porlock in synthpop/indie trio Torul.

T. K. B.