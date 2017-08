Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Steve Mnuchin in Louise Linton sta se poročila junija. Foto: AP Louise Linton je objavo že izbrisala, svoj račun pa zaprla pred javnostjo, a so medtem nekateri uporabniki že naredili posnetke zaslona. Foto: Twitter Steve Mnuchin in Louise Linton sta prijatelja predsedniškega para. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kdo je dal državi več? Žena ameriškega finančnega ministra se hvali z razkošjem in "žrtvami" superbogatih

Elitizem razburil Američane

23. avgust 2017 ob 12:43

Washington - MMC RTV SLO

Žena ameriškega finančnega ministra Steva Mnuchina Louise Linton je na lastni koži občutila, kako neusmiljen so lahko spletni uporabniki do neizmerno bogatih, ki se nesramno bahajo s svojim premoženjem in življenjskim slogom.

Lintonova je namreč pred dnevi na svojem Instagramu objavila fotografijo, na kateri, oblečena v belo, odeta v Hermesov šal in z ujemajočo se torbico v rokah, zapušča vladno letalo - moža je namreč spremila na službeno pot v Kentucky –, objavi pa dodala kar nekaj ključnih besed znanih proizvajalcev razkošnih dobrin oz. oblikovalcev, na primer Hermes, Tom Ford, Valentino, Roland Mouret ... Ko jo je ena izmed uporabnic Instagrama Jenni Miller iz Oregona okrcala s pripombo: "Me veseli, da smo lahko plačali tvoj kratek izlet. #nedopustno", pa se je iz Lintonove vsul plaz besed, zaradi česar se je znašla v nemilosti spleta.

"Ljubko" razmišljanje povprečne Američanke

"@jennimiller29 ljubko! Misliš, da je bilo to zasebno potovanje?! Ljubko! Misliš, da je ameriška vlada plačala najine medene tedne ali najina zasebna potovanja. Lololol," je začela svojo tirado proti nerazumevajočim nižjim slojem in nadaljevala: "Si morda dala gospodarstvu več kot jaz in moj mož? Kot posameznik s svojim zaslužkom in davki ALI se žrtvovala za svojo državo? Precej prepričana sem, da sva plačala več davkov, ki so omogočili najin "izlet", kot ti. Močno sem prepričana, da je znesek, ki ga žrtvujeva vsako leto, precej višji od tistega, ki bi ga pripravljena žrtvovati ti, če bi bila na najinem mestu," je zapisala in sklenila, da je "ljubko", ker Millerjeva nima stika z realnostjo.

Kot si verjetno mislite, je zapis izzval pravi bes uporabnikov Instagrama, na Lintonovo so se usuli očitki in grožnje, tako da je kmalu izbrisala svojo objavo, račun zaprla pred očmi širše javnosti, prek svojega tiskovnega predstavnika pa medijem poslala izjavo za javnost, v katerem se je opravičila za svojo objavo in odziv na odzive uporabnikov: "Bilo je neprimerno in zelo brezčutno," je priznala.

Opravičilo in povračilo stroškov

Pozneje so iz urada njenega moža sporočili, da bosta zakonca finančnemu ministrstvu poravnala stroške, ki jih je imelo zato, ker se je Mnuchinu na potovanju pridružila tudi žena. Sporno je seveda tudi to, da ministrova žena na družbenih omrežjih s takimi fotografijami promovira posamezne proizvajalce – na ministrstvu so ob tem zatrdili, da Lintonova za svojo promocijo luksuznih dobrin ne prejema (dodatnega) plačila. So pa medtem pri Vanity Fairu izračunali, koliko bi (približno) stala celotna oprava 36-letnice: okoli 13.700 ameriških dolarjev oz. slabih 11.700 evrov).

Millerjeva, ki je zaradi celotne zgodbe v trenutku postala zvezda, je za CNN povedala, da jo je razjezil predvsem odnos Škotinje do revnejših: "Prišla je v državo, kjer vsak peti prebivalec živi v revščini in kjer mnogi otroci ne vedo, kje bodo dobili naslednji obrok. In namesto da bi pomagala na kakršen koli način, se je odločila, da se bo hvalila s svojimi nesramno dragimi oblekami." Za New York Times pa je dodala: "Če ne bi medtem že skrila svojega računa, bi ji odgovorila s kakšno grdo šalo o Mariji Antoaneti."

Avtobiografija o belki, ki praktično sama reši Zambijo pred vojno

Lintonova se je sicer že v preteklosti zapletla v podoben škandal, le da je bil tisti še obsežnejši - danes 36-letna nekdanja igralka je namreč lani (v samozaložbi) izdala avtobiografsko knjigo z naslovom In Congo's Shadow (V senci Konga), v kateri je opisala svoje enoletno bivanje v Zambiji leta 1999, ko je bila še študentka.

V knjigi samo sebe opiše kot "suhljato muzungu z dolgimi, angelskimi lasmi", ki se znajde v srcu "temne Afrike" in ob čudoviti naravi počasi spoznava tudi temne plati te celine - od divjih živali do monsunov in seveda vojne, saj se po naključju ujame v vrtinec vojne v sosednjem Kongu. Kritiki so knjigo o "neustrašni najstnici, ki zapusti privilegirano življenje na Škotskem in odpotuje v neznano Zambijo" seveda takoj raztrgali - ne le zaradi spornega vidika belca rešitelja, ampak tudi zaradi zgodovinskih netočnosti. Med drugim je namreč opisovala, da se je državljanjska vojna iz Konga in Ruande razširila tudi v Zambijo.

Ker je izsek iz knjige objavil tudi britanski časnik Telegraph, so se kritike usule tudi na časopis, ki se je nato bil prisiljen opravičiti za objavljene netočnosti. Lintonova se je na podobne kritike odzvala drugače – preprosto je zaprla svoj račun na Twitterju in z Amazona umaknila knjigo, ki tako ni več dosegljiva.

Oh, ti diamanti

Precej prahu je dvignil tudi članek o njenih pripravah na razkošno poroko z Mnuchinom - zvestobo sta si obljubila junija, na poroko pa sta prišla tudi predsednik ZDA Donald Trump njegova žena Melania - sploh del, v katerem je dolgovezila o svojih diamantih: "V resnici nikoli nisi zares lastnik diamanta. Samo dano ti je, da ga imaš nekaj časa, preden se odpravi na potovanje k nekomu drugemu."

T. K. B.