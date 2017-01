Kdo si bo za predsedniško zaprisego upal obleči Melanio Trump?

Objava Stefana Gabbane sprožila burno debato

4. januar 2017 ob 12:52

Bliža se datum, ko bo Donald Trump prisegel kot predsednik ZDA, ugibanja o tem, kdo bo za veliki dogodek oblekel njegovo ženo Melanio, so vse glasnejša.

Mnogi modni poznavalci namigujejo, da bi čast utegnila doleteti modni dvojec Dolce & Gabbana, na kar naj bi namigovali dogodki v zadnjih dneh.

Za silvestrovanje na Floridi je prihodnja prva dama izbrala malo črno obleko z broškami na ramenih iz kolekcije cruise in Stefano Gabbana se je za razliko od mnogih oblikovalcev, ki so se distancirali od svojih oblačil, ki jih je nosila Trumpova, češ, "kupila jih je pač in nič ne moremo glede tega", hitel pohvaliti z njeno izbiro.

Na svojem profilu na Instagramu je objavil fotografijo prihodnjega predsedniškega para, jo opremil s pripisom #DGwoman, petimi srčki in zahvalo, kar je bilo dovolj, da se je začela razprava v komentarjih, mnogi sledilci so bili besni na oblikovalca, ki naj se ne bi zavedal, kako zelo so ameriške volitve državo razklale na dva tabora.

54-letni Gabanna, ki je na omenjenem družbenem omrežju zelo dejaven, je hitro stopil v bran Melanii in skušal modo ločiti od politike. "Koliko neumnih in nevednih ljudi je na Instagramu! Prosim, da mi nehate slediti, če vam moja objava ni všeč," je zapisal in dodal, da gre le za eno obleko, ne pa izhodišče za politično debato.

Melania je v času, odkar je pod drobnogledom, nosila že kreacije velikega števila oblikovalcev, a, kot smo omenili, so se le redki javno zahvalili za njeno izbiro, kot je sicer v navadi, ko si kos izbere kaka slavna osebnost. Pri njej so previdni, saj se ne želijo nikomur zameriti in izgubiti potencialnih kupcev, pišejo na modnih straneh britanskega časnika Telegraph.

Nekateri pa so se preprosto izrekli proti oblačenju prihodnje prve dame, med njimi je tudi Marc Jacobs, ki je dejal, da bo svojo energijo "namesto v oblačenje Melanie Trump usmeril v pomoč tistim, ki jih bodo Donald Trump in njegovi podporniki prizadeli".

Andre Leon Talley, urednik pri ameriški Vogue, ki se je z Melanio spoprijateljil, ko sta se pred leti skupaj odpravila v Pariz, da bi našla popolno poročno obleko zanjo, je Melaniin slog prve dame napovedal z besedami: "Pripravite se na stisnjene pasove, silhuete v obliki peščene ure in zašiljena krila."

Na prvi predseniški prisegi še nekaj dni aktualnega predsednika Baracka Obame je njegova soproga Michelle, prva afroamaeriška prva dama, nosila obleko, ki ji jo je podaril kanadski oblikovalec tajvanskega rodu Jason Wu. Tudi leta 2013, ko je njen mož prisegel drugič, je izbrala istega oblikovalca. Kot zanimivost omenimo še, da je Michelle Obama v času vladavine svojega moža dvakrat krasila naslovnico revije Vogue, kar ne preseneča, saj je urednica Anna Wintour velika podpornica Obame. Tudi za prvo naslovnico jo je oblekel Wu, drugič pa kreacijo Reeda Krakoffa, a ne posebej za to priložnost, modro obleko je imela že prej v omari.

